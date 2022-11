“Giochi senza barriere”, a San Nicolò la festa della associazioni di disabili

SAN NICOLO’ A TORDINO – Tutto pronto per “Giochi senza barriere”, la festa delle associazioni di persone disabili promossa dal Centro Servizi per il Volontariato della regione Abruzzo. L’evento, più volte rinviato per maltempo, è stato fissato per venerdì 4 novembre, al Palazzetto dello Sport di San Nicolò a Tordino (Teramo), dalle ore 20 in poi. Il programma della tradizionale festa all’insegna di solidarietà, risate, giochi, amicizia e sport resta invariato.

Nei giochi si alterneranno sedici diverse associazioni e realtà impegnate nel sociale: Fondazione Anffas Onlus Teramo, Anffas Lanciano, Associazione Senza Barriere, AISM, Associazione Sordi Italiani (ASI), Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI), Associazione “Dalla Mia Parte”, ANIEP, Autismo Abruzzo Onlus, Aps “OLTRE”, Associazione Italiana Persone Down (AIPD), AIDO, ANED, Caleidoscopio e Fondazione Piccola Opera Charitas. Saranno protagoniste anche le scuole di ballo “Il Diamante”, “Marzia New Dance”, “Space Jam”, “Calor Latino”, “Cam Ritmica”.

L’evento, organizzato insieme al Comune e alla Prefettura, vanta il patrocinio della Provincia di Teramo e della Fondazione Tercas e la collaborazione del Centro Sportivo Italiano-CSI di Teramo, del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), del Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Abruzzo e dell’Associazione Zupirù Clown che, come da tradizione, arricchirà la serata con gag, travestimenti e pillole di buonumore.

Collaboreranno inoltre la Croce Bianca di Teramo per gli aspetti sanitari e la CIVES (Protezione Civile) di Teramo sul fronte della sicurezza. Alla consolle ci sarà il dj Daniel Marinelli.