“GiocaCultura”, laboratori per bambini a Giulianova il 6 marzo

Domenica prossima, 6 marzo, “GiocaCultura” nuova programmazione primaverile di laboratori per bambini del Polo Museale Civico e della Biblioteca “Bindi” di Giulianova

GIULIANOVA – Tornano da domenica prossima, 6 marzo, gli appuntamenti con “GiocaCultura”, una serie di laboratori dedicata a bambini e ragazzi, organizzata dai Musei civici e dalla Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”.

Per la stagione primaverile, saranno ancora una volta le operatrici del Servizio educativo a guidare i giovani cittadini alla conoscenza del patrimonio d’arte e di storia dei luoghi della cultura con esperienze creative e divertenti: la Pinacoteca civica “V. Bindi” attraverso laboratori di espressione pittorica, il Museo archeologico con la simulazione di uno scavo archeologico, la Biblioteca civica e la passione per i libri fin da piccoli, per mezzo di albi illustrati, realizzazioni pop-up e letture in inglese.

Il primo laboratorio si svolgerà domenica 6 marzo alle 16 in biblioteca “Bindi”, con Irene Speziale, che coinvolgerà i partecipanti dai 6 ai 12 anni nella realizzazione di un pagina animata sul tema del Carnevale, costruita con la tecnica Pop-up e decorata interamente dai ragazzi.

La prenotazione è obbligatoria fino a sabato 5 marzo chiamando il numero 085 8021290 o scrivendo a museicivici@comune.giulianova.te.it. Le attività hanno un costo singolo di 10 euro.

Si ricorda inoltre che la Pinacoteca civica casa museo “Vincenzo Bindi” è aperta ai visitatori il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.