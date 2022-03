Spoltore, donati 35 abeti: ecco in quali aree verranno piantati

SPOLTORE – Trentacinque abeti donati al Comune di Spoltore. E’ in corso in questi giorni la messa in dimora degli alberi ricevuti dal punto vendita Obi di San Giovanni Teatino. “La nostra amministrazione” spiega il vice sindaco Chiara Trulli “è sempre pronta ad incrementare il patrimonio verde della città, specie quando questo è possibile a costo zero. Il decoro urbano e il miglioramento della qualità dell’aria passano dagli alberi, che possono avere anche una funzione educativa quando posizionati nei pressi delle scuole”.

Le aree dove piantumare gli abeti, individuati da una apposita delibera di giunta, sono l’area antistante la scuola dell’infanzia in via Basilea, il nuovo parco in via Lubiana a Villa Raspa, la scuola dell’infanzia di Santa Teresa, la piana “Li praticc'” a Cavaticchi. In quest’ultima area verranno aggiunti 22 alberi ma senza pregiudicare l’utilizzo dell’area per manifestazioni ed eventi. “Contiamo” chiosa Trulli “di incrementare ulteriormente le piantumazioni nel prossimo futuro”.