GiocaCultura a Giulianova, il programma del 30 e 31 ottobre

Secondo fine settimana con i laboratori ricreativi per bambini del Polo Museale e della Biblioteca “Bindi” a Giulianova: ecco cosa è in programmazione

GIULIANOVA – Continua nel prossimo weekend, 30 e 31 Ottobre, la programmazione di “GiocaCultura”, una serie di appuntamenti organizzati dal Polo Museale Civico e dalla Biblioteca Comunale, ideata per far conoscere ai ragazzi la città, la sua storia, il suo patrimonio artistico e culturale e molto altro.

Si parte sabato prossimo alle 16, nella sala centrale della Biblioteca Vincenzo Bindi di Corso Garibaldi, con “Le mille e una fiaba”, a cura di Irene Speziale che, attraverso una fiaba, accompagnerà i lettori dai 6 ai 12 anni al disegno e alla realizzazione di una pagina Pop-up da riportare a casa.

Due gli appuntamenti di domenica. Il primo, alle 11, sarà la “Caccia al tesoro fotografica” dedicato all’uso della fotocamera dello smartphone e all’esplorazione del centro storico della città, con Emanuela Amadio, docente di fotografia, rivolta ai ragazzi dai 10 ai 15 anni. Dopo una breve introduzione tecnica, si avvicenderanno tre sfide in cui i partecipanti saranno chiamati a mettere in pratica le regole compositive e osservare con attenzione il contesto urbano. Sempre domenica, ma alle 16, nel Loggiato “Cerulli” sotto piazza Belvedere, ci sarà un nuovo appuntamento con “Giocare con l’arte per la ceramica di Bruno Munari” con Noemi Caserta, docente di scultura. Durante il laboratorio i bambini dai 6 agli 11 anni si cimenteranno con l’arte del vasaio e la tecnica del lucignolo per la foggiatura a mano.

Il programma completo dei laboratori per i mesi di ottobre e novembre è disponibile sulle pagine Facebook del Polo Museale Civico, della Biblioteca Civica “Vincenzo Bindi” e della Città di Giulianova, e sui portali web del Comune di Giulianova. Si ricorda inoltre che la Pinacoteca civica casa-museo “Vincenzo Bindi” è aperta ai visitatori il sabato, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Per informazioni sui costi e per la prenotazione obbligatoria è possibile contattare il numero 0858021290/308 o scrivere alla mail museicivici@comune.giulianova.te.it, entro due giorni dalla data del laboratorio a cui si desidera prendere parte.