Gino Berardi ospite d’onore all’inaugurazione di Arte Roma

ROMA – Venerdì 19 novembre a Roma organizzata dal Centro d’Arte e Cultura Verum (Galleria La Pigna – Palazzo Maffei Marescotti, Via della Pigna 13/A Roma) dalle ore 16,30 si terrà l’inaugurazione della rassegna internazionale d’arte contemporanea “Arte Roma” a cura di Mauro Giampieri. Oltre sessanta artisti in esposizione e con m° Gino Berardi (artista), Luana Campa (criminologa), Giuseppe Di Caro (fotografo). Con il patrocinio morale: Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma, Istituto Slovacco a Roma, Regione Lazio, Verum.

Ospite d’onore il maestro Gino Berardi, artista abruzzese di Montesilvano (Pescara) con una lunghissima e prolifica carriera artistica di oltre cinquant’anni che lo ha portato ad esporre in Italia e all’estero, in mezzo mondo. Gino Berardi, maestro d’arte che partendo da un primo periodo post-impressionista (collezionato e presente in molte pinacoteche), è poi gradualmente approdato a una pittura astratta informale, riconosciuta dalla critica e dal pubblico per i suoi simboli ricorrenti e propri del suo linguaggio pittorico.

Gino Berardi, artista: “Sono davvero onorato dell’invito ufficiale pervenutomi dal Centro d’Arte e Cultura Verum, attraverso il curatore e critico d’arte Mauro Giampieri. Nella mostra ci sono molti giovani e validi artisti, nazionali e internazionali che sarà un piacere scoprire. L’arte per me oggi rappresenta soprattutto una possibilità d’incontro, di dialogo, di scoperta umana. Dopo tanti anni probabilmente arrivo all’essenza e mi piace pensare e immaginare l’arte come linguaggio creativo ma soprattutto come relazione. Penso sempre di non aver fatto abbastanza per i giovani artisti e dunque ho accolto l’invito ad esserci proprio per dare un segno di testimonianza anche in questa direzione”.

Ricordiamo che “Arte Roma” sarà visitabile dal 19 al 26 novembre 2021 presso Galleria La Pigna – Palazzo Maffei Marescotti (Via della Pigna 13/A – Roma).

A cura di Beniamino Cardines