Gianmarco Vindice è un nuovo giocatore dell’Impavida Ortona 2022/23

ORTONA – Il giocatore scelto per completare “il reparto difensivo” della Sieco Impavida Ortona targata 2022/203 risponde al nome di Gianmarco Vindice. Classe 2002, per 180 centimetri di altezza, ruolo: Libero. Gianmarco nasce a Gaeta ma vive a Formia, dove comincia il suo cammino nel mondo della pallavolo. Nel 2016 si trasferisce a Foligno e qui continuerà il suo cammino nei locali settori giovanili trovando spazio anche in prima squadra. Da notare che con il Foligno in serie B e successivamente con lo Spoleto (in Serie C), Vindice ricoprirà il ruolo dello Schiacciatore.

Il cambio di ruolo arriva nella stagione 2019/2020 quando, con la maglia della Sir Safety Perugia di Serie B, verrà spostato al ruolo di Libero, così da sfruttare al meglio le sue gradi capacità difensive. A Perugia rimarrà per due stagioni consecutive prima di spostarsi a La Spezia, sempre in Serie B.

Arriva quindi la chiamata in Serie A3 da parte della Sieco Service Impavida Ortona che ha voluto nel suo roster il poliedrico Libero laziale.

«Sono molto felice di intraprendere questa nuova esperienza in serie A3 con una società seria come l’Impavida e ringrazio tutti per l’opportunità che mi è stata data. Mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo per raggiungere insieme i nostri obiettivi. Un saluto ai tifosi che ci sosterranno in questa stagione, a presto!».

Gianmarco Vindice

Nascita: 11/05/2002

Luogo: Gaeta

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Libero

Altezza: 180cm

Carriera:

2022/2023 Sieco Service Impavida Ortona

2021/2022 La Spezia (Serie B)

2020/2021 Sir Safety Perugia (Serie B) (play Off Serie B usciti quarti)

2019/2020 Sir Safety Perugia (Serie B) (anno Covid)

2018/2019 Spoleto (Serie C)

2017/2018 Foligno (Serie B)

2016/2017 Foligno (Serie B)