REGIONE – “Sono onorato di aver ricevuto la nomina come Responsabile del Dipartimento Economia regionale” questo è l’incipit della nota di Giacomo D’Ignazio, che prosegue: “Ringrazio il Senatore Alberto Bagnai, capo dipartimento economia nazionale, per l’attestazione di fiducia e il Segretario regionale l’Onorevole Luigi D’Eramo per la stima nei miei confronti” e conclude: “elaborerò proposte e contenuti per migliorare la nostra offerta politica, con un dialogo costante con i cittadini, enti, associazioni per continuare a garantire il buon governo di cui la lega del massimo interpretare”.

Giacomo D'Ignazio, nuovo Responsabile del Dipartimento Economia regionale