Bocce, concluso lo stage nazionale a Roseto degli Abruzzi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si è concluso a Roseto degli Abruzzi al Circolo Bocciofilo Rosetano lo Stage Nazionale che ha avuto luogo nei giorni 18 e 19 Marzo. Dodici le atlete e gli atleti convocati dalla FIB (Federazione Italiana Bocce) oltre ai Tecnici Germana Cantarini e Giuseppe Pallucca, al preparatore atletico Marco Schipa e al Mental Coach Sammy Marcantognini che hanno calcato i campi del circolo della costa teramana per lo Stage Nazionale della specialità Raffa. Due giorni di allenamenti mirati, un evento formativo-sportivo di grande prestigio per migliorare, perfezionare e lavorare in gruppo. Presente allo stage anche il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori.

Un’occasione importante per il Circolo Rosetano e per l’intero Abruzzo, arrivata alla vigilia della Parata che si è tenuta a Pineto (TE) sabato 19 Marzo e della Gara Nazionale (Alto Livello Major) “Memorial Vincenzo Coletti” del 20 Marzo sempre al Circolo Bocciofilo Pinetese.

“Sono state due giornate molto proficue per le atlete e gli atleti arrivati in Abruzzo da tutta Italia per partecipare allo stage – ha dichiarato il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori – Un fine settimana caratterizzato anche da una Gara Nazionale Major a Pineto, preceduta sabato dalla parata. Sono molto felice e soddisfatto di questi tangibili segnali di ripresa dopo due anni dettati dalle rinunce imposte dalla pandemia. Con le dovute accortezze stiamo finalmente tornando alla normalità e questo ultimo weekend ne è la viva dimostrazione”.