Il Generale Mirra in visita al Comando Militare Esercito Abruzzo–Molise

L’AQUILA – Il Comandante Territoriale Nazionale dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Gianpaolo Mirra, nell’ambito delle visite agli Enti dipendenti del COMTER, ha visitato il Comando Militare Esercito “Abruzzo – Molise”.

Il Generale Mirra, dopo la resa degli onori, è stato accolto dal Comandante del CME, Colonnello Alessandro Poli, e successivamente ha incontrato il personale civile e militare. Rivolgendosi alle donne e uomini dell’ente il Comandante Territoriale ha sottolineato come la nuova organizzazione territoriale dell’Esercito sia fondamentale per garantire la sinergia tra mondo militare e istituzioni locali.

A seguire, il Generale Mirra si è recato presso Palazzo Margherita, sede del Comune, dove ha incontrato il Sindaco Pierluigi Biondi, per un confronto sulle principali opportunità del territorio e sulle collaborazioni future.

Il Comando Militare Abruzzo – Molise gestisce i rapporti istituzionali con le autorità locali, le attività di presidio, la promozione dei reclutamenti, il sostegno al ricollocamento professionale dei militari congedati, la gestione documentale e tutte le attività legate al benessere delle famiglie dei militari.