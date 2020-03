Gelato Day, c’è anche Pescara a diffondere #sempreconvoi sui social

PESCARA – Oggi è il Gelato Day, la giornata in cui in tutta Europa si celebra uno dei dolci artigianali più rappresentativi dell’Italia. Una dolcissima giornata di festa che il Coronavirus non può fermare.

L’idea, lanciata dal maestro gelatiere torinese Alberto Marchetti e subito accolta da tanti colleghi e colleghe da tutta Italia, tra i quali Giovanna Musumeci di Randazzo (CT) e Ida Gabriela Di Biaggio di Pescara, è stata quella fare squadra e di dedicare questo giorno all’orgoglio di essere gelatieri, al gelato, uno dei simboli più amati del nostro paese, e all’hashtag #sempreconvoi.

Gli oltre 200 gelatieri che hanno aderito stanno postando le loro foto inondando il web di una dolcissima campagna virale…e il loro numero aumenta di ora in ora. Il messaggio è chiaro: appena sarà possibile noi gelatieri torneremo a riempirvi le coppette (e la vita) con eccellente dolcezza, sorrisi e affettuosa competenza.

“Nel frattempo Forza Italia…e buona Giornata Internazionale del Gelato a tutti!”