Galleria Ruzzi sulla SS81 chiusa per lavori dal 21 settembre

GUARDIAGRELE – A partire dal mercoledì 21 settembre, la statale 81 “Piceno Aprutina”, sarà interdetta al traffico tra il km 154,800 ed il km 161,300, per lavori di manutenzione della galleria “Ruzzi”. La chiusura della strada si rende necessaria per eseguire la prima fase dei lavori di manutenzione programmata finalizzati all’implementazione del comfort e della sicurezza stradale della rete.

Questa prima fase, della durata di 60 giorni, comporta la chiusura completa della galleria necessaria per la realizzazione degli interventi previsti in progetto.

Di seguito i percorsi alternativi:

Il traffico proveniente “lato monti” (Guardiagrele) verrà deviato, al bivio per Fara Filiorum Petri-Rapino, sulla statale 263 “Val di Foro Bocca di Valle” fino al Km 19,500 per poi transitare in direzione Chieti sulla SP 14 e reimmettersi sulla SS 81 “Piceno Aprutina” in corrispondenza del bivio di Bucchianico al Km 150,300.

Il traffico proveniente dalla direzione opposta “lato mare” (Chieti-Francavilla) sarà deviato al bivio di Bucchianico al km 150,300 della SS81 per chi transita in direzione Guardiagrele, per ripercorrere in senso opposto la viabilità alternativa di cui sopra (bivio Bucchianico SP14 – SS 263 – SS 81);

Il traffico diretto a Casalincontrada potrà proseguire sulla SS 81 fino all’omonimo bivio al km 154,800 della SS81.

L’ultimazione dei lavori della prima fase è prevista entro il prossimo 21 novembre.

Successivamente verranno realizzati gli interventi relativi alla seconda ed ultima fase, della durata di 30 giorni, che comporteranno la sola chiusura notturna della galleria.