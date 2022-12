Galà della Televisione, Premio alla Carriera per Corrado Oddi

L’attore tra coloro che il 4 gennaio 2023 saranno premiati per essersi distinti per professionalità, impegno e passione nell’attività svolta

CIVITA D’ANTINO – Tutto pronto per il Galà della Televisione che si svolgerà Mercoledì 4 gennaio 2023, a partire dalle ore 21, presso la sede della Web Solution, a Civita d’Antino.

L’evento, organizzato dalla Produzione Vip TV, vedrà la presenza di numerosi ospiti ai quali saranno conferiti Premi speciali alla carriera per aver raggiunto, grazie al loro talento, importanti traguardi e per essersi distinti nel corso degli anni per professionalità, impegno e passione nell’attività svolta.

Il riconoscimento nella sezione “Cinema” andrà all’attore Corrado Oddi, che proprio quest’anno ha tagliato il traguardo dei trent’anni di carriera. Nella sezione “Giornalismo” il premio sarà consegnato alla giornalista de Il Messaggero Jole Mariani mentre nella sezione “Comunicazione” sarà conferito alla testata giornalistica Info Media News.

Riconoscimenti speciali anche per il conduttore Luca Di Nicola, per il regista Kilian Seares, per i Videomaker Alessandro e Nicholas Babusci, per la stilista Sonia Verrelli, per il titolare del concorso Marcello Venditti e per il Fotografo ufficiale Miss Italia Antonio Oddi. Il Premio alla carriera della sezione “Arte” andrà a Maurizio Nicoloso, quello della sezione “Sport” a Roberto.

Nel corso della serata oltre cento ragazzi e ragazze del programma televisivo VIP TV, in onda su Gold TV di Roma e diretto da Marcello Favola, si cimenteranno in sfilate di moda, danza, canto e performances varie.

Interverranno all’evento l’Avv. Pierluigi Oddi, Sindaco di Civitella Roveto, Sara Cicchinelli, Sindaco di Civita d’Antino e Roberto D’Amico, Sindaco di Morino. Le istituzioni saranno chiamate a esprimere la propria opinione affinché i giovani siano incentivati a realizzare progetti futuri nei piccoli borghi, promuovendoli attraverso attività artistiche e cinematografiche. Potranno, inoltre, confrontarsi per discutere del progetto che porterà centinaia di giovani nella Valle Roveto per la realizzazione di un reality, dal titolo “Survivor”, con l’obiettivo di far conoscere a tutti le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del territorio. Tuttociò vorrà essere un messaggio di speranza rivolto ai giovani, provati da una crisi economica in cui spesso non vedono uno spiraglio di luce per il loro futuro.

A presentare la kermesse sarà Lorenzo Luongo.

Il programma verrà trasmesso sulle emittenti nazionali LA4 e BOM Channel.