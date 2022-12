Amichevole contro il Magic Teate ieri per il Roseto Basket 20.20

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo le vacanze natalizie e in attesa del riavvio del campionato, il Roseto Basket 20.20 è tornato in campo ieri sera per un’amichevole con il Magic Chieti. Come era lecito attendersi, la condizione non era delle migliori e si è giocato a ritmi bassi, con diversi errori da entrambe le parti. È stata tuttavia un’uscita utile per iniziare ad inserire nei meccanismi anche Federico Lestini, che è arrivato da qualche giorno e necessita dunque di integrarsi. Sicuramente era solo un punto di partenza per coach Francani e la sua Braderm nel nuovo assetto, ma il campo ha già dato indicazioni importanti. Le due formazioni si riaffronteranno per la quinta giornata di ritorno domenica 15 gennaio al palasport di Piana Vincolato, in un incrocio delicatissimo. Il 20.20 tornerà in campo già mercoledì 4 gennaio alle ore 21 al PalaMaggetti per il recupero contro Lanciano.

