Galà dello Sport 2019 a Martinsicuro domenica 21 luglio

Si svolgerà a partire dalle 19.30 sul Lungomare Europa, rotonda Las Palmas. Vagnoni e Casmirri: “Lo sport si conferma veicolo di promozione sportiva, ma non solo”

MARTINSICURO – Secondo appuntamento con le celebrazioni delle società sportive truentine e dei risultati raggiunti nell’ultima stagione agonistica. Dopo la grande partecipazione di domenica scorsa a Villa Rosa, questa volta tocca a Martinsicuro che, domenica 21 luglio, con inizio alle ore 19:30 sul Lungomare Europa, all’altezza della rotonda Las Palmas, ospiterà il “Galà dello Sport 2019”. Protagonisti della serata saranno nuovamente gli atleti e le società sportive del territorio che illustreranno, a turisti e cittadini, le proprie attività e metteranno in vetrina i successi conseguiti nel corso dell’ultima annata.

“Ci teniamo a ringraziare le società ed i loro atleti per il grande spettacolo di sport che, ogni volta, mettono in campo, riuscendo a catturare l’attenzione e gli applausi dei nostri concittadini e dei vari turisti che restano incantati dalle performance dei ragazzi e dalle esibizioni delle varie discipline sportive” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato allo Sport, Alessandro Casmirri. “Lo sport si conferma veicolo di promozione sportiva, ma non solo, per il nostro territorio ed il grande successo dei numerosi eventi “a tema” messi in campo questa estate rafforza la vocazione sportiva del nostro territorio che, anche quest’anno, si è potuto fregiare di numerosi titoli e riconoscimenti in ambito regionale e nazionale, segnale del grade lavoro che svolgono le società, gli atleti ed i tecnici che, con fatica e abnegazione, portano in alto il nome di Martinsicuro e dello sport”.