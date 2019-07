Concerto Jovanotti, Cremonese: “A lavoro per portarlo a Pescara”

PESCARA – “Sono a lavoro da ieri, per verificare la possibilità di far svolgere il concerto di Jovanotti a Pescara”. Così, il neo assessore al Turismo del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese, all’indomani della notizia del rischio di annullamento dell’evento a Vasto da parte del Prefetto di Chieti per ragioni di ordine pubblico e sicurezza.

“Sentito il sindaco Carlo Masci – spiega Cremonese – mi sono attivato per vagliare tutte le concrete opportunità per portare il Jova Beach Party a Pescara. L’area è già stata individuata, ma occorrono tutta una serie di controlli ed accertamenti per rilevare la reale fattibilità. Entro la giornata di oggi, svolgerò degli incontri in merito, auspicando di riuscire a raggiungere un obiettivo atteso da molti”.