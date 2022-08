Gadi Lehavi con il Domingo Muzietti Trio in concerto a Corropoli

CORROPOLI – Sabato 13 agosto 2022, alle 21:15, nella splendida Piazza Pié di Corte a Corropoli (TE), il CinquecentoJazz, con il Patrocinio ed il supporto del Comune e della Presidenza del Consiglio Regionale, organizza il concerto per il Premio Alfredo Impullitti 2022 dopo l’esibizione del Trio con Stefania Tallini, Gabriel Grossi e Jaques Morelenbaum, tenutosi il 2 agosto scorso. Il 13 agosto si esibirà il pianista Gadi Lehavi, insieme al Domingo Muzietti Trio.

Nel corso dell’evento, il Maestro Lehavi riceverà il premio Alfredo Impullitti 2022 ‘al giovane talento’. Classe 1996, considerato fin dall’infanzia un bambino prodigio, Lehavi è un pianista di eccezionale talento, acclamato dalla critica internazionale e dal pubblico delle rassegne internazionali più importanti. Inizia a studiare pianoforte da bambino e si avvia alla musica Jazz e Classica nelle più prestigiose accademie in Israele, all’età di 11 anni. Nel 2008, a soli 12 anni tiene il suo primo concerto al festival internazionale Red Sea Jazz Festival. Poco dopo, Ravi Coltrane lo vuole con lui per le aperture dei suoi concerti al Village Vanguard e Birdland di New York. Con Ravi avvierà una lunga collaborazione, tuttora attiva e avrà modo di suonare con Chick Corea, Bobby McFerrin, Ron Carter, Phil Wilson, Kurt Rosenwinkel e Eddie Gomez.

Legato alla figura del Maestro Chick Corea – da poco scomparso – per delle esibizioni che li videro insieme quando era ancora un ragazzino, è stato recentemente chiamato insieme ai più importanti pianisti della scena internazionale, in occasione di un concerto in sua memoria.

Il CinquecentoJazz Festival è onorato di ospitare il maestro Lehavi a Corropoli.

Sabato 13 agosto, ore 21:15, Piazza Pié di Corte

Gadi Lehavi – pianoforte

Domingo Muzietti – chitarra

Massimo Giovannini – basso

Roberto Desiderio – batteria

Presenta la serata l’attore Elvezio Rosati.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Cinema Teatro in via S. Giuseppe, ex Scuola Elementare, sempre a Corropoli. Ingresso libero.