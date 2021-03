Futura Volley Teramo – Fermo: dove vedere la diretta

TERAMO – Si chiude la prima fase del campionato nazionale di Serie B2 per la LG Impianti Futura Volley Teramo. Le biancorosse ospitano la Don Celso Fermo per accrescere ulteriormente il bottino al terzo posto, già al sicuro da una settimana. Nonostante il ko al tie-break con Pescara 3, infatti, Teramo ha dalla sua 5 punti di margine sul Centrodiesel Pagliare, gap impossibile da colmare con una giornata sola da disputare.

Fermo occupa l’ultimo posto in classifica con 5 punti, ma ha dalla sua il recupero di una part fondamentale del roster e ciò ha portato una netta crescita lungo il percorso delle marchigiane. Squadra solida e compatta, la Don Celso è reduce da un brillante match contro la corazzata Arabona, cedendo solo dopo il quinto set e arrivando a 2 punti dall’intera posta in palio.

La Futura non ha più in organico Monica Lestini, passata all’Altino in B1 fino a fine stagione con la formula del prestito, e cerca un successo che manca dal 24 febbraio (1-3 in casa di Pagliare). Chiudere la prima fase al meglio in attesa di novità per la seconda è l’obiettivo delle atlete di coach Jana Kruzikova.

La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook LG Impianti Futura Volley Teramo dalle 17:30 di domani, domenica 28 marzo, e sarà arbitrata da Cristopher Binaglia e Immacolata Arienzo.