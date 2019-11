Futura Volley Teramo stasera in campo contro la Dannunziana

TERAMO – Nella settimana che fa seguito al brusco stop di Montorio (0-3), la LG Impianti Futura Volley Teramo ha l’opportunità di rialzarsi nel match interno contro la Dannunziana Volley School. Questa sera, al Pala San Gabriele di Villa Albula a Teramo, a partire dalle 20:30, le ragazze di coach Arrizza ospiteranno una delle compagini più giovani del campionato di Serie C.

La Futura, nelle quattro giornate precedenti, ha raccolto 2 vittorie (su Pallavolo San Gabriele e Re Hash Nereto) e 2 sconfitte (contro Volley Pescara 3 e RosetoMontorio). La particolarità è che ogni gara delle biancorosse, sia a favore che contro, è finita con il punteggio di 3-0. La squadra aprutina ha lavorato intensamente in settimana per far sì che quella di sabato scorso resti una semplice parentesi, ora parola al campo.

La Dannunziana, allenata da Simone Di Tommaso, viene dal rocambolesco 3-2 vincente sul Re Hash Nereto (16-25; 17-25; 25-22; 25-22: 17-15) recuperando un pesante 0-2 in casa fino a trionfare al tie-break. In precedenza, le pescaresi avevano ceduto il passo alla Gran Sasso Telecomunicazioni (0-3), al Lanciano (2-3) e alla Pallavolo San Gabriele (1-3). In classifica, al momento, la Dannunziana è dodicesima a 3 punti, ma arriva a Teramo con tutta l’intenzione di aumentare il suo bottino.

Appuntamento questa sera, sabato 16 novembre alle 20:30, alla Palestra San Gabriele di Teramo per la quinta di Serie C.