Furto all’Abbazia di San Giovanni in Venere: rubate le offerte dei fedeli

Di Giuseppantonio: “È incomprensibile anche solo l’idea che ci siano persone che non nutrono alcun rispetto nei confronti di un luogo sacro”

FOSSACESIA – “L’Amministrazione Comunale esprime solidarietà alla comunità dei Padri Passionisti di San Giovanni in Venere per il grave e inaccettabile atto subito nei giorni scorsi all’interno dell’Abbazia”.

È il commento del Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, alla notizia del furto delle offerte lasciate dai fedeli nel convento. “Un gesto che offende tutta la nostra comunità e soprattutto i Padri Passionisti. È impensabile immaginare di poter entrare in una Chiesa e portar via le offerte. È incomprensibile anche solo l’idea che ci siano persone che non nutrono alcun rispetto nei confronti di un luogo sacro. Sono fiducioso nel lavoro delle forze dell’ordine, che mi auguro quanto prima possano assicurare alla giustizia tali malfattori”.