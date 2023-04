Fucino Half Marathon 2023: come iscriversi alla mezza maratona UISP

AVEZZANO – Intensissima e sostenuta in questi giorni a ritmo davvero serrato l’attività organizzativa in seno alla UISP Comitato Territoriale L’Aquila verso la messa in cantiere della Fucino Half Marathon in programma domenica 30 aprile ad Avezzano.

La gara offre un’opportunità unica per mettere alla prova la propria forma fisica e per divertirsi in un contesto paesaggistico mozzafiato tra la città marsicana e la Piana del Fucino dove si sviluppa il percorso di 21,097 chilometri tra il centro cittadino fino a spingersi alle porte di Borgo Ottomila. È un tragitto di andata e ritorno interamente chiuso al traffico veicolare ma anche unico nel suo genere a quota 700 metri sul livello del mare pur essendo pianeggiante dentro la Piana.

“Per noi che organizziamo l’evento è un compito molto gratificante e di ciò ne siamo onorati – spiega l’avvocato Liberato Taglieri a nome di tutto il comitato organizzatore -. Per l’occasione saranno assegnati sia i titoli individuali nelle 22 categorie previste dal regolamento nazionale che quello per società. Un ringraziamento doveroso all’amministrazione comunale di Avezzano, alla Fondazione Carispaq e alla UISP nazionale del settore di attività dell’atletica leggera. Ci tengo a sottolineare che questa edizione fa parte del Progetto Europeo Finish Line in Mental Health Disorder Stigma in Sports che vede la nostra gara gemellata con mezze maratone ad Atene, Budapest e Bruxelles. Tale progetto è promosso dalla Cooperativa Sociale Leonardo presieduta dalla dott.ssa Karin Sorgi. Lo scopo è quello di promuovere lo sport inclusivo con gli eventi che si svolgeranno in contemporanea e saranno trasmessi in live streaming nonché sui siti Web e sui social media di ogni organizzazione”.

Le iscrizioni, ancora aperte e in scaedenza entro mercoledì 26 aprile, si possono effettuare online su https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=139 mentre tutte le informazioni si potranno trovare sul sito https://fucinohalfmarathon.it/