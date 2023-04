Roseto Basket 20.20 – Magic Chieti: gara decisiva al PalaMaggetti

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ultima gara interna della fase a orologio per il Roseto Basket 20.20, che domani, sabato 22 aprile, ospita il Magic Chieti per la 26^ giornata complessiva del campionato. Si tratta di una gara decisiva, dal momento che è il primo dei due match point per avere la matematica certezza di chiudere al primo posto, ottenendo la promozione diretta in B Interregionale con una giornata di anticipo, senza aspettare gli altri risultati. Pressione, dunque, tutta su Lestini e compagni, che possono scrivere un’altra pagina della breve storia della società e chiudere con il lieto fine una stupenda cavalcata.

La gara, però, è tutto meno che scontata, perché la Braderm ha tutto da perdere. Il Magic Chieti, pur essendo fuori dalla lotta play-off, è squadra lunga ed esperta, con tante soluzioni diverse e soprattutto punti nelle mani, soprattutto tra gli esterni. Nel corso della stagione sono stati molti i cambi nel roster, che non hanno abbassato di molto la qualità a disposizione di coach Roberto De Florio. Ultima aggiunta in ordine di tempo quella di Michelsson, che ha ben iniziato la sua avventura teatina. I maggiori punti di forza sono sicuramente nella coppia di guardie Gialloreto, sceso in C Gold dopo tante annate al piano di sopra, e Coppola, che segnano 12 punti a testa a partita, insieme al lungo ex Teramo Guilavogui. Completano la rotazione la guardia ex Lamezia Biasich, il lungo tiratore Contini e capitan Alba.

Coach Ernesto Francani presenta così la gara: “Siamo davanti a un appuntamento storico e sicuramente c’è tensione perché ci giochiamo qualcosa di importante. Sarà una prova di maturità per tutto il gruppo, dal momento che pochi elementi hanno già giocato questo tipo di partite. Dovremo stare concentrati e chiuderla prima possibile, per non rischiare nulla.”

Appuntamento quindi a domani, sabato 22 aprile, alle ore 20:30 al PalaMaggetti con ingresso gratuito. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Roseto Basket 20.20 e sul canale YouTube.