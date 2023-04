Partenza del Giro d’Italia dalla Costa dei Trabocchi su D’Abruzzo

FOSSACESIA – Il Giro d’Italia 2023, che il 6 maggio prossimo partirà dalla Costa dei trabocchi, con la cronometro, da 19,6 chilometri, da Fossacesia ad Ortona, è al centro del nuovo numero della rivista D’Abruzzo, primavera n.141, appena arrivato nelle edicole. In copertina, l’ex professionista Claudio Chiappucci, che nel marzo scorso ha partecipato insieme a Gianni Bugno, suo ex rivale nelle grandi corse a tappe, per testare il percorso e promuovere il territorio in un’iniziativa organizzata da CNA Turismo Abruzzo e Gal Costa dei Trabocchi. In apertura i lettori troveranno l’ampio servizio di Pablo Dell’Osa dedicato alla “corsa rosa” che rievoca, tappa per tappa le vittorie dei ciclisti abruzzesi: da Franco Franchi a Giulio Ciccone, passando per Vito Taccone e Danilo Di Luca, unico figlio d’Abruzzo conquistatore del “trofeo senza fine”.

Senza dimenticare le eroiche imprese di Alessandro Fantini, Palmiro Masciarelli, per dieci anni storico gregario di Francesco Moser, e Antonio Bevilacqua. All’interno, oltre allo spazio riservato alle due ruote a pedali, ci sono due “Speciali”, da 16 pagine dedicati rispettivamente, al teatro Marrucino di Chieti, e ad alcuni paesi del Parco Nazionale della Maiella. Il primo, con il ricco cartellone di lirica, prosa e concerti, rappresenta un punto di riferimento culturale nazionale. Roccacasale, Salle, Tocco da Casauria e San Valentino in Abruzzo Citeriore conservano strutture difensive di epoca medievale costruite su preesistenti ruderi o rimaneggiate da stratificazioni successive a testimonianza del loro glorioso passato. Ancora, tra i servizi, risalto alla restaurata casa museo di Ignazio Silone a Pescina, oggetto del sapiente recupero che mantiene la struttura originaria, luogo della memoria per eccellenza della vita dello scrittore di Fontamara e non solo e consente un vero e proprio viaggio di carta, da non perdere, nel microcosmo letterario siloniano: tra documenti, libri, fotografie e altri oggetti personali.