Fruibilità degli impianti sportivi comunali a Chieti, le azioni del Comune

L’assessore Pantalone: “Avvieremo una riflessione che consenta di arrivare alla soluzione migliore per garantire la maggiore apertura possibile degli impianti alla città”

CHIETI – “Una delle nostre prime azioni in merito alle strutture sportive di proprietà del Comune è stata quella di avviare un censimento per verificarne lo stato, ma anche per capire come migliorarne la fruibilità. Rientra in questa esigenza l’avvio anche di una revisione dei regolamenti per quanto riguarda le tariffe, al fine di garantire una sempre maggiore fruizione degli impianti alle associazioni sportive comunali”, così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone.

“Avvieremo una riflessione che consenta di arrivare alla soluzione migliore per garantire la maggiore apertura possibile degli impianti alla città – aggiunge Pantalone – sulla linea di quanto abbiamo già attivato con alcune realtà sportive cittadine. È questo un lavoro che porteremo avanti nonostante la pandemia, in modo da rendere subito utilizzabili gli spazi, quando la situazione dei contagi lo consentirà.

Agiremo in tal senso anche con le palestre scolastiche, perché possano tornare nella disponibilità delle associazioni sportive, sempre nel rispetto dei protocolli covid e dialogando con i dirigenti dei comprensivi scolastici al fine di trovare un percorso, il più condiviso possibile”.