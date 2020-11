Federico Iachini è il nuovo Presidente della Giulianova Patrimonio

GIULIANOVA – Federico Iachini, commercialista giuliese di 42 anni, è il nuovo Presidente della Giulianova Patrimonio. É stato nominato questa mattina dal Sindaco Jwan Costantini, in sede di assemblea dei soci, e va a completare la squadra della partecipata composta dal Direttore Generale, Paolo Gatti e dal Revisore dei Conti, Soccorsa Ciliberti.

Il primo cittadino, nell’augurare buon lavoro al neo eletto, ha sottolineato che la figura di Iachini si inserisce nell’ambito delle competenze economiche-finanziarie, di cui la società ha particolare bisogno per poter proseguire il doveroso percorso di risanamento intrapreso.

“Ringrazio l’amministratore uscente, l’avvocato Luca Ranalli, per il lavoro svolto fino ad oggi – dichiara il primo cittadino – adesso era necessario avere una squadra completamente nuova e con la quale lavorare in perfetta sinergia. Avevamo necessità di individuare un professionista con un curriculum corposo e rispondente alle attuali esigenze della Patrimonio, per la quale bisognerà mettere in campo un piano di risanamento puntuale ed efficace, che possa invertire con maggiore decisione la rotta”.

Nella foto del Sindaco Jwan Costantini con il neo Presidente Federico Iachini, il Direttore Generale Paolo Gatti, il Revisore dei Conti Soccorsa Ciliberti e il Presidente uscente Luca Ranalli della Giulianova Patrimonio.