“Frentauto Experience 2024” ad Atessa: ecco quando

Il convegno sulle tematiche di automotive e mobilità si terrà presso lo stabilimento Stellantis di Atessa venerdì 16 febbraio

ATESSA – Tour guidato all’interno dello stabilimento Stellantis e tavola rotonda sulle tematiche della mobilità: saranno questi i punti salienti del ricco programma dell’evento “Frentauto Experience 2024” che si terrà nel noto stabilimento dell’automotive di Atessa, venerdì 16 febbraio.

L’iniziativa, organizzata da Frentauto Spa, leader nel settore automobilistico, è aperta a tutte le realtà aziendali del territorio e ha come obiettivo quello di esplorare le tecnologie del domani e l’evoluzione del comparto delle auto, sottolineando l’importanza di sinergie tra i diversi attori del settore e della condivisione di idee e progetti.

Nella mattinata, dalle 10.00 alle 13.00, ci sarà la visita guidata allo stabilimento Stellantis di Atessa per toccare con mano il processo di produzione del Fiat Ducato. A seguire, dalle 13.00 alle 14.30, colazione di lavoro. Mentre nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00, si discuterà con esperti del settore e ospiti di mobilità, di futuro dell’automotive e di nuove tecnologie.

Ad aprire la tavola rotonda, moderata da Giampiero Luviè, head of business development della BtheOne Automotive, sarà l’intervento del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Poi venti professionisti tratteranno interessanti temi legati alla mobilità. Nello specifico si parlerà di industria dell’automotive e futuro dell’elettrico in Abruzzo con Daniele D’Amario, assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo, Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, e Nicola Campitelli, assessore regionale all’Urbanistica.

A seguire il presidente regionale Aniac, Tommaso Rutolo, insieme all’ europarlamentare on. Aldo Patriciello e a Emilio Nasuti del Gruppo Neuromed, illustrerà il rapporto tra dealer, territorio e aziende, mentre Ermando Bozza dello Studio Bozza e associati parlerà di consulenza finanziaria automotive per le aziende.

Si discuterà di implicazioni legali e normative legate all’evoluzione della mobilità sostenibile con l’avv. Mauro Razzotti (Patrocinante in Cassazione) in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Vasto e Lanciano, di start up nell’automotive con Piergiorgio Molino di Inno- Valley Labs e di Metaverso con l’intervento di Harald Santer, managing director sales Wurth.

Nella seconda parte della convention la parola passerà ai vertici Frentauto che relazioneranno sui seguenti argomenti: l’ottimizzazione della gestione delle flotte aziendali e ruolo del mobility manager a cura del sales manager Frentauto Ettore Monaco, con la partecipazione di Giuseppe Di Marco di Legambiente Abruzzo, che approfondirà il tema dell’ecosostenibilità; il noleggio a lungo temine by Horizon Automotive e le nuove frontiere del noleggio a lungo termine per le aziende con Matteo Baggio, digital marketing ed e-commerce manager Horizon Automotive, Matteo Sarnataro, head of marketplace Horizon Automotive, e Andrea Pumilia, product manager Horizon Automotive; la rete service sul territorio nazionale con Elona Durici, head of product development & operation Horizon Automotive; la service experience e tutte le novità dei servizi di officina dedicati esclusivamente alle aziende con il service manager & B2B manager Frentauto, Enrico Bevilacqua. La chiusura dell’evento sarà affidata all’ing. Paolo Accastello, plant general manager Stellantis Atessa, e all’amministratore delegato di Frentauto, Alberto Rolli.

La convention, ribadiscono gli organizzatori: “È l’arena in cui si crea il cambiamento, è un’enorme opportunità per immergersi in un mondo di innovazione e diventare protagonisti di questa rivoluzione”.