Freedom di Rete 4 torna in Abruzzo per parlare de L’Aquila

Giacobbo: “L’Abruzzo è candidata a diventare una piccola cinecittà per Freedom, il cui responsabile di produzione è un’aquilana, Sonia Fiucci”

L’AQUILA – Martedì 4 giugno alle ore 21.25 su Rete 4 Freedom, Oltre il Confine di Roberto Giacobbo torna a parlare di Abruzzo con un servizio dedicato al decennale del Terremoto dell’Aquila. Dopo le puntate dedicate a papa celestino V, la troupe di Freedom capitanata da Roberto Giacobbo, torna a L’Aquila dove, a dieci anni dal terremoto, c’è ancora molto da fare per recuperare uno dei centri storici più belli d’Italia.

Le telecamere entreranno in un palazzo storico in cui i lavori non sono ancora iniziati. L’Aquila è una città in piena rinascita: alcuni luoghi sono tornati all’antico splendore o sono ancora più belli di prima grazie al paziente lavoro dei restauratori, come la Chiesa di Santa Maria del Suffragio. Roberto Giacobbo racconterà il luogo di culto simbolo del terremoto in modo inedito: Giacobbo entrerà all’interno del tetto, da dove verrà mostrata dall’alto, la cupola del Valadier crollata e poi ricostruita.

Nella puntata sarà ancora nuovamente presente la città di Napoli, con il Complesso di San Domenico Maggiore dove la troupe di Freedom ci porterà alla scoperta di una storia di fede, cultura e mistero lunga 800 anni. Sarà mostrato in esclusiva il crocifisso che parlò a San Tommaso d’Aquino e rivelate le vicissitudini di uno dei più controversi filosofi della storia, Giordano Bruno. Roberto Giacobbo spiegherà quali legami abbia Napoli con l’antica tradizione segreta egizia dove, secondo alcune teorie, sembrerebbe che il complesso di San Domenico Maggiore costituirebbe uno dei vertici del “triangolo dei misteri”, assieme alla cappella di San Severo e alla statua del dio Nilo.

Sono Cinque le puntate che questa stagione di Freedom dedica all’Abruzzo. I temi trattati nelle puntate sono stati presentati in una conferenza stampa alla presenza del vice presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, l’assessore al Turismo della Regione Abruzzo Mauro Febbo, il sindaco del Comune dell’Aquila Pierluigi Biondi e l’assessore al Turismo del Comune dell’Aquila Fabrizia Aquilio e il produttore di Freedom Irene Bellini.

Nell’occasione a Roberto Giacobbo è stato omaggiato da una targa di ringraziamento per il grande lavoro che il giornalista-divulgatore sta realizzando nella regione Abruzzo.

“Sono legato a questa terra accogliente e ricchissima di natura e grandi storie” – ha detto Giacobbo – “L’Abruzzo è candidata a diventare una piccola cinecittà per Freedom, il cui responsabile di produzione è un’aquilana, Sonia Fiucci”.

Nell’ambito della programmazione estiva, da questa settimana la puntata andrà in onda il martedì.