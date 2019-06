Digital Gym, Paolo Rossi al Teatro Massimo per l’incontro conclusivo

Il 4 giugno Il campione premia a Pescara gli studenti più “digital”. Piero Tansella: “Digital Gym è un ulteriore modo di essere vicini al territorio e responsabili verso le generazioni future“

PESCARA – Si svolgerà a Pescara il 4 giugno 2019 a partire dalle 9.00 presso il Teatro Massimo l’incontro conclusivo della “Digital Gym”, il corso multimediale interattivo che Fater spa ha messo a disposizione degli alunni di alcune scuole medie abruzzesi. 600 gli studenti che hanno avuto accesso alla piattaforma multimediale per la formazione digitale in questa quarta edizione. Sarà il calciatore Paolo Rossi a premiare, il 4 giugno presso il Teatro Massimo, i ragazzi più digital e le sezioni degli Istituti che hanno avuto i migliori piazzamenti in classifica.

Il corso infatti è strutturato in tappe, ognuna con un test di apprendimento che ha consentito ai partecipanti di accumulare “KM” in una maratona digitale che si traduce in una classifica. Attraverso il gioco, con un linguaggio semplice e una piattaforma userfriendly i ragazzi hanno imparato a utilizzare le risorse di Google, gli strumenti di e-learning quali i MOOC (massive open online courses) e i webinar (seminari tematici), a trovare supporti in rete per apprendere lingue straniere, a collaborare a distanza tramite Hangout, Skype e file condivisi e modificabili in Google drive, a sviluppare presentazioni con contenuti multimediali (es. Prezi) con ricorso a mappe mentali.

Completano l’attività formativa il tema sentito della sicurezza nell’uso della rete e l’educazione digitale on line (netiquette). Nel corso dell’incontro, Domenico Di Francescantonio , direttore ICT di Fater, parlerà delle nuove sfide della tecnologia come l’uso dell’intelligenza artificiale e la robotica applicata anche alla vita di tutti i giorni. Giovanni Teodorani Fabbri – General Manager di Fater Smart – tratterà di economia circolare e dell’impianto brevettato da Fater per riciclare prodotti assorbenti usati e trarre nuove materie prime da riutilizzare in altri processi produttivi.

“La nostra aspirazione è migliorare la vita delle persone; questo vale per il nostro lavoro così come per le aspettative dei cittadini” – dichiara Piero Tansella General Manager di Fater. “Vogliamo essere un sistema aperto e condividere le conoscenze di cui disponiamo quando sono utili ad accrescere il valore dei giovani. Digital Gym è un ulteriore modo di essere vicini al territorio e responsabili verso le generazioni future”.

6 gli istituti che hanno aderito alla Digital Gym:

Istituto Comprensivo Ortona 2 e Istituto Comprensivo Matilde Serao di Ortona;

Istituto Comprensivo I.C. Miglianico;

Istituto Comprensivo F. Masci e Istituto Comprensivo F.P. Michetti di Francavilla;

Istituto Comprensivo Orsogna.