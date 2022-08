Franco 126 in concerto a Pescara per il Future Pop 2022

Domenica 28 agosto il Teatro d’Annunzio ospita il concerto di una delle voci indie pop più apprezzate del momento

PESCARA – Dopo il grande successo registrato in occasione del concerto del cantautore, polistrumentista e produttore Venerus, la seconda edizione di Future Pop, il festival dedicato alla musica pop ed elettronica di qualità organizzato dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, si chiuderà domenica 28 agosto alle 21:15 al Teatro d’Annunzio di Pescara con una tappa del nuovo tour di Franco 126, intitolato “Dal Vivo – Estate 2022”.

Franco126, al secolo Federico Bertollini, è un autore di canzoni romano. Centoventisei come i gradini della scalinata di Viale Glorioso a Trastevere, già cara a Sergio Leone e luogo d’incontro della storica crew di Franco. La sua scrittura rap sconfina nel cantautorato con una lucida capacità di mettere a fuoco il reale e le emozioni. Lo stile vagamente rétro fa il paio con una timbrica ruvida e veritiera, un perfetto contrasto dolce amaro capace di avvolgere il cuore. “Polaroid”, pubblicato nel 2017, è stato il suo esordio in coppia con Carl Brave. Un vero e proprio caso discografico emerso con forza dal tam tam del web ed entrato stabilmente non solo nelle classifiche di vendita, certificato attualmente Doppio Disco di Platino, ma anche e soprattutto nell’immaginario collettivo contemporaneo. Un nuovo sound, fresco e coinvolgente che ha conquistato tutta la penisola grazie anche alle decine di concerti sold-out messi a segno tra maggio 2017 e settembre 2018.

A ottobre 2018 Franco126 ha debuttato col suo primo singolo da solista “Frigobar”, con un suono senza tempo e dalle atmosfere malinconiche. L’intesa artistica con il produttore Stefano Ceri è stata il viatico giusto alla lavorazione del suo primo disco da solista, uscito il 25 gennaio 2019 e intitolato “Stanza Singola”. Le dieci tracce che compongono l’album sono il risultato di un’evoluzione stilistica di Franco, sia nella scrittura dei testi, sia nel concepimento sonoro dei brani. Il risultato è un disco cantautorale contemporaneo, che si riflette con personalità nelle radici della canzone italiana degli anni Settanta e Ottanta. I trascorsi rap di Franco e il suo inconfondibile timbro vocale conferiscono ulteriore unicità ai brani. La title track “Stanza Singola”, unico featuring del disco, è l’incontro artistico con Tommaso Paradiso.

L’estate 2019 lo vede protagonista di oltre 50 date nei maggiori festival della penisola. La sua scrittura e anche messa al servizio di alcuni brani di successo come “Stupida Allegria” di Emma, “Vento sulla Luna” di Annalisa e “Margarita” di Elodie e Marracash. Il legame con la scena rap è confermato da numerose collaborazioni, tra cui spiccano quelle con Fabri Fibra (“Come Mai”), Noyz Narcos (“Borotalco”), Gemitaiz e Venerus (“Senza di me”), Gianni Bismark (“Università”, “Mi sento vivo”) e il produttore Night Skinny (“Stay Away”). Nel 2019 è inoltre parte del progetto “Cuore Sangue Sentimento” che vede coinvolta tutta la crew 126. Il 13 dicembre 2020 segna il suo ritorno sulle scene con “Blue Jeans”, che vanta la collaborazione di Calcutta, game-changer del cantautorato italiano, seguito da un altro brano, “Nessun Perché”.

Nell’estate 2021 Franco126 è stato protagonista del “Multisala Premiere”, dodici date in giro per l’Italia per anticipare i primi live nei palazzetti a Milano e Roma. Nel frattempo, a gennaio di quest’anno è uscito il suo nuovo EP in 4 tracce “Uscire di Scena” per Bomba Dischi e Island Records. “Mare malinconia”, il singolo scritto da Franco126 insieme a Pietro Di Dionisio e Giovanni Maria De Cataldo e cantato in duetto con Loredana Bertè, è il suo ultimo successo.

Future Pop rappresenta il nuovo orizzonte dell’offerta culturale dell’Ente Manifestazioni Pescaresi, e vuole costituire un momento di riflessione sulla produzione culturale contemporanea. La tecnologia, e il suo rapporto con la musica e con le arti, esprime una caratteristica importante del festival, che mira a dare spazio alla musica elettronica nelle sue diverse declinazioni, dalla sperimentazione al live set, dai progetti più giovani e innovativi ai protagonisti della musica elettronica della scena nazionale e internazionale.

Prezzi biglietti:

Franco 126: platea 30 euro (+ 4,5 euro di prevendita) – gradinata non numerata 25 euro (+ 3,75 euro di prevendita)

Il botteghino del teatro è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 (escluso festivi, tel. 342.9549562), e la sera degli spettacoli anche dalle ore 20 in poi. I biglietti sono inoltre disponibili online su ciaoticket.com e nelle tabaccherie e punti vendita convenzionati con Ciaotickets (con diritti aggiuntivi di prevendita). Sul sito www.entemanifestazionipescaresi.com, sulle pagine Facebook e Instagram, approfondimenti, immagini e curiosità sul programma.