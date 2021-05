Presentazione del libro sull’amicizia tra Tosti e D’Annunzio: ecco quando

“Francesco Paolo Tosti e il suo sodalizio con d’Annunzio” di Franco Di Lizio presentato in anteprima nazionale a Ortona il 27 maggio

ORTONA – Il prossimo 27 maggio sarà la data significativa per una prima e parziale riapertura delle attività in presenza della Biblioteca comunale di Ortona e più in generale delle istituzioni culturali cittadine.

L’occasione è data dalla presentazione dell’ultimo libro di Franco Di Tizio dedicato al rapporto tra Tosti e d’Annunzio e pubblicato dell’editore abruzzese Ianieri che opera da tempo e con successo in Italia. Il volume dal titolo “Francesco Paolo Tosti e il suo sodalizio con d’Annunzio” è stato dedicato a Francesco Sanvitale, storico direttore e fondatore dell’Istituto Nazionale Tostiano, e sarà presentato nel complesso di Sant’Anna, sede della Biblioteca comunale giovedì 27 maggio, alle ore 17.30 dall’autore e dall’editore che hanno deciso di scegliere Ortona come sede della prima ufficiale presentazione del lavoro.

Parteciperanno Lorenzo Sospiri Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Leo Castiglione, Sindaco di Ortona, Diana de Francesco, vicepresidente dell’Istituto Nazionale Tostiano, Elio Giannetti, direttore della Biblioteca Diocesana di Ortona e Gianfranco Miscia, direttore della Biblioteca comunale di Ortona. Saranno anche letti alcuni brani del saggio dall’artista e studiosa dannunziana Franca Minnucci.

Al centro dell’operazione di promozione della lettura e di approfondimento delle vicende storiche di due grandi artisti, Tosti e d’Annunzio, protagonisti di quella fortunata stagione con gli altri esponenti del celebre Cenacolo di Francavilla, vi sono le istituzioni culturali cittadine e significativamente proprio la biblioteca che ha inserito l’iniziativa tra quelle in programma per il Maggio dei Libri promossa dal Ministero e dal Centro per il Libro e la Lettura.

L’iniziativa, comunque causa le norme Covid 19, prevede posti limitati e prenotazione obbligatoria telefonando al numero 085.9067233 o scrivendo una mail: biblioteca@comuneortona.ch.it

«Questa presentazione in prima nazionale – sottolinea il Sindaco Leo Castiglione – è particolarmente significativa per i molti rapporti dell’editore Ianieri con la città di Ortona avendo dedicato numerosi libri ai suoi protagonisti e collaborato assiduamente con le stesse istituzioni culturali e soprattutto per il ricordo di Francesco Sanvitale, uno dei protagonisti della recente storia culturale della città che ha arricchito la nostra identità e segnato la nascita dell’Istituto Nazionale Tostiano».

«Questo primo appuntamento culturale – conclude il vice sindaco Vincenzo Polidori – rappresenta anche un segnale di rinascita per tutti a partire da quella storia che tanto ha dato e continua a dare ai territori e alle loro comunità».