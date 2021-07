Francesco Nunziata, nuovo chef del team Beck a Les Paillotes

“Si ripresenta per me la bellissima possibilità di tornare a Pescara come chef del prestigioso ristorante Café Les Paillotes, dove anni fa sono stato sous chef”

PESCARA – Riapre Café Les Paillotes, il ristorante gourmet fiore all’occhiello della riviera abruzzese. Da qualche giorno, le porte di questo simbolo di bellezza esotica e cura dei dettagli, si sono aperte per presentare nuovo chef e nuovo menù in un’atmosfera che da sempre sfoggia un elegante tropical mood. Si rinnova il connubio tra i prodotti della natura e i piatti gustosi e armonici che hanno reso la location pescarese conosciuta ben oltre i confini abruzzesi. Su tutto, la supervisione del maestro Heinz Beck, tre stelle Michelin.

Ed è proprio dal team Beck che arriva il nuovo resident chef, Francesco Nunziata, classe 1987, che guiderà una brigata quasi tutta “in rosa”, composta da talenti confermati nel tempo e nuovi elementi. Nunziata, dopo la formazione scolastica avvenuta ad Ottaviano, in provincia di Napoli, e alcune esperienze di formazione “sul campo” dove impara presto a lavorare con i gusti e i sapori della sua terra, sente l’esigenza di sfamare la propria curiosità e coltivare la passione per la cucina iniziando a girare l’Italia, fino a raggiungere il regno dello chef Heinz Beck, il tristellato La Pergola a Roma. E’ a questo punto che il sogno coltivato con dedizione diventa realtà.

“Il rapporto professionale con lo chef Beck”, afferma Nunziata, “dura ormai da 10 anni e mi ha dato la possibilità di formarmi sia in Italia che all’estero, a Londra, per poi portarmi a gestire come executive chef la cucina di Attimi, prima quella di Fiumicino e poi quella di Milano City Life. E dopo il lockdown e i patimenti delle chiusure legate al Covid, si ripresenta per me la bellissima possibilità di tornare a Pescara come chef del prestigioso ristorante Café Les Paillotes, dove anni fa sono stato sous chef”.

Insieme al nuovo chef arriva anche un nuovo menù, prezioso, raffinato e nello stesso tempo verace. “Ad oggi, definire un modo personale di cucinare non è più credibile”, spiega Nunziata, “le esigenze variano e con esse cambiano metodi e pensieri sia dei clienti sia di coloro che il cibo lo realizzano. Chi dice che fa cucina creativa ormai è superato, quella tradizionale la fanno tutti… il problema è che in molti in questo settore lavorano per il proprio ego, cercando di identificarsi in uno status e rischiando così di diventare simili tra loro. Io mi impegno per cucinare sempre di cuore, ma con la testa, inseguendo la cosa più buona, la semplicità”.

E allora eccoli apparire uno dopo l’altro alcuni dei nuovi piatti proposti al Cafè Les Paillotes: polpo con salsa di alga codium, gel di zenzero e polvere di olio al rosmarino; carpaccio di spigola con insalatina di sedano e melone; fish burger, pane alle alghe, ventresca di tonno e maionese alla soia al wasabi; e poi ancora, fegato grasso di anatra, arachidi e fichi, solo per nominarne alcuni.

Mai come oggi la cura e l’attenzione che hanno sempre contraddistinto Café Les Paillotes, sono fondamentali per tornare ad assaporare il gusto di un pranzo o una cena fuori. Un servizio in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme di sanificazione e igienizzazione, che sono da sempre molto stringenti in questa struttura, renderanno questa nuova convivialità un momento perfetto per rilassarsi e godersi questo inizio d’estate sulla splendida terrazza vista mare. Dalla scelta delle materie prime, passando per la prestigiosa cantina fino all’impeccabile sala, tutto viene curato pensando al benessere del cliente.

Per info e prenotazioni, chiamare il numero 085/61809.