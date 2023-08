Francesco Gabbani in concerto a Roseto degli Abruzzi [FOTO]

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Francesco Gabbani ha onorato come meglio non avrebbe potuto il nome del festival rosetano. Emozioni in Musica è un’espressione che calza a pennello con la performance del cantautore toscano nella serata inaugurale della manifestazione organizzata dall’associazione musicale Le Ombre giunta all’ottava edizione.

Gabbani ha lasciato davvero tanto al pubblico accorso allo stadio Fonte dell’Olmo di Roseto degli Abruzzi. Momenti toccanti ai quali se ne sono alternati altri più spensierati, con monologhi divertenti ed alcuni più profondi, brani orecchiabili ai quali si contrapponevano quelli che accarezzavano delicatamente il cuore.

Sono tanti i fermo immagine rimasti stampati negli occhi e nella memoria al termine della performance: uno su tutti, il delirio del pubblico in piedi per “Occidentali’s Karma”, che ha reso ancor più calda la prima notte d’agosto rosetana.

Un concerto che è stato davvero tanta roba e che, dopo circa due ore di bella musica, ha rispedito nelle proprie dimore una miriade di persone soddisfatte per avere assistito ad uno spettacolo di assoluto valore, con il polistrumentista Gabbani accompagnato da musicisti di enorme spessore.