Francesco “Frank” Di Rico grande industriale in Massachusetts

SAN MARTINO SULLA MARRUCCINA (CH) – Francescopaolo “Frank” Di Rico nacque a San Martino sulla Marruccina (CH), in “contrada fontana”, il 22 giugno del 1882, da Giuseppe e Anna Vincenza Ricci. L’atto di nascita fu certificato dall’allora sindaco Pietro De Luca. A quattordici anni emigrò stabilendo la sua residenza a New Haven in Connecticut. Per aiutare l’economia familiare fece il “lustrascarpe” disponendosi davanti ad una barberia di un italo-americano. Fu lì che incontrò un importante dirigente della “National Folding Box Company Inc.”.

Quest’ultimo intuì le capacità del ragazzo e lo fece assumere nella sua azienda. A venticinque anni “Frank” divenne “designer” di imballaggi. Dopo diversi anni alla National Folding Box decise, nel 1907, di tornare in Abruzzo per rivedere la sua famiglia. Il 30 luglio del 1908 sposò, a San Martino sulla Marruccina, Rosa Masciarelli (ventiduenne “donna di casa” nata a San Martino sulla Marruccina – figlia di Paolo e Maria Giuseppa Di Piero). Il 4 aprile del 1909 nacque, purtroppo priva di vita, la piccola Giuseppina. Subito dopo “Frank” e Rosa partirono per gli Stati Uniti. Giunsero, nel 1909, ad “Ellis Island” dopo aver viaggiato sul piroscafo “Republic”.

Andarono a vivere a zona di Boston dove “Frank” trovò lavoro alla “Stone & Forsythe Packaging Company” di Stoneham in Massachusetts (nel breve fu nominato direttore dello stabilimento). Negli Stati Uniti nacquero quattro figli: Joseph (1912-1995); Mary (1914-2010); Alfred (1920-2015) e Henry Anthony (1927-2011). La voglia imprenditoriale lo spinse a lasciare la “Stone & Forsythe Packaging Company” per avviare una propria azienda e così, insieme ad un socio Angelo Libertine, fondò, nel 1918, la “Hub Folding Box” a South Boston.

All’inizio la clientela era rappresentata da lavanderie e sartorie diffuse sull’intero territorio del Massachusetts. Con ulteriori innovazioni la “Hub Folding Box” divenne il primo produttore di cartoni pieghevoli, studiati in funzione della vendita, per prodotti alimentari eliminando le pesanti casse di legno utilizzate storicamente. Ancora oggi la “Hub Folding Box” è una delle più importanti e floride aziende del settore conservando lo slogan che l’ha resa grande: “Creativity Through Packaging”. Francescopaolo “Frank” Di Rico morì il 12 maggio del 1969. Rosina, la moglie, morì il 28 marzo del 1970.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”