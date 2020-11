I numeri del Teramo Calcio: media punti più alta della Serie C

La media punti è di 2,42, la più alta fatta registrare al momento. Con appena 3 reti al passivo Lewandowski è il portiere meno battuto in Serie C insieme al collega della Pro Patria Greco

TERAMO – Magic moment quello attraversato dal Diavolo (non solo biancorosso). In quest’avvio di stagione, infatti, i ragazzi di mister Paci hanno totalizzato 17 punti, frutto di cinque vittorie (100% di successi casalinghi) e due pari esterni, preservando tuttora l’imbattibilità in campionato.

La media punti è di 2,42, la più alta fatta registrare nei tre gironi di Serie C, seconda soltanto all’altro Diavolo (rossonero) del Milan di mister Pioli, attualmente capoclassifica in Serie A, così come nel maggior numero di punti conquistati (2,66) in base alle partite disputate nei campionati professionistici nazionali.

Dietro ai Diavoli bianco-rosso-neri, spunta il tandem composto da Sassuolo e Avellino (media punti di 2,33), quindi a seguire Ternana (2,25, leader nel girone C di terza serie), Salernitana (2,20), il terzetto al comando in Cadetteria costituito da Chievo – Empoli – Frosinone (2,16) e, a chiudere la magnifica top-ten, il Padova (2,12), al vertice nel girone B di Lega Pro.

MIGLIOR DIFESA

Con appena 3 reti al passivo, inoltre, Lewandowski è il portiere meno battuto in Serie C insieme al collega della Pro Patria Greco (sette gare giocate per entrambi): nelle tre serie nazionali sono in compagnia del pari ruolo dell’Hellas Verona Silvestri (che ha però una presenza in meno) e poco dietro a Bardi (una gara in meno) e Lezzerini (due partite in meno), estremi difensori rispettivamente di Frosinone e Venezia, che hanno subìto due sole marcature.