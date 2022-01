Francesco Altobelli con “Sound waves” scala le classifiche: l’intervista

“Il numero 5 rappresenta il quinto elemento, l’etere, il pentagramma, il cambiamento, l’esplorazione e l’avventura verso nuove mete”

Sound waves è il titolo del nuovo disco di Francesco Altobelli, musicista, compositore, produttore pescarese, da oltre 25 anni in attività. Il disco, composto di dieci tracce (In your hands, Rebirth, Meditation, Pixels, High beautiful, Voices, Meditation, Mudra, Chills, Transitions), non è solo musica, è una esperienza multisensoriale. E, nel periodo travagliato che stiamo vivendo da ormai due anni, la ricerca di relax, di tranquillità è un’esigenza sempre più ricercata. Non è, quindi, un caso l’enorme successo dell’album, disponibile su tutte le piattaforme online, che sta scalando le principali classifiche. Sound waves, infatti, uscito il 5 gennaio, giorno del 42° compleanno di Francesco, è nella classifica di I-Tunes (top album – all categories) al 13°. Ed è al primo posto nella classifica elettronica, sempre di I-tunes. Per la classifica Amazon, invece è al secondo posto in quella elettronica e al 41° in quella generale.

Francesco Altobelli ci ha gentilmente concesso un’intervista.

“Sound Waves” è il tuo nuovo disco, di che cosa si tratta?

È un album che si distacca completamente dalle mie produzioni precedenti, rientra in un genere ben preciso collegato alla meditazione, un mix di suoni e note, un viaggio verso nuove mete sconosciute nelle quali poter ricaricare le proprie energie. Il 5 è il mio numero, sono nato il 5 gennaio e non è un caso che ogni traccia del nuovo album duri 5 minuti per un totale di 50 minuti. Lo definisco così: “Non è un album… è un’esperienza multisensoriale”. Alcune tracce sono in 8D attraverso l’utilizzo di EarPods Pro l’ascoltatore sarà immerso in un’esperienza unica e innovativa. Inoltre il 5 rappresenta il quinto elemento, l’etere, il pentagramma, il cambiamento, e l’esplorazione.

Cosa vuoi trasmettere con questo lavoro?

L’ascolto di “Sound Waves” è consigliato a chiunque volesse concentrarsi durante il lavoro, lo studio, durante una sessione di meditazione, yoga, cardio fitness oppure può aiutare a migliorare il sonno, per depurare e ricaricare la proprie energie. Chiudi gli occhi, respira, rilassati… che l’esperienza abbia inizio…

Come spieghi il successo di questo disco?

Sound Waves è un disco di nicchia, nato in un momento travagliato e complesso della nostra storia. È concepito non solo come musica. È una esperienza multisensoriale, la cui ambizione è accompagnare nella ricerca di un proprio equilibrio, di serenità e relax. Da qualche giorno è entrato nelle classifiche download di iTunes e Amazon. Va detto che si tratta di dati relativi agli acquisti dai digital stores, che di solito registrano numeri poco rilevanti. I numeri più significativi sono dati dallo streaming. Ovviamente sono molto felice e ringrazio tutti coloro che hanno già acquistato il mio album.

Il tuo motto è “vivere con la musica tra i denti”, la musica dunque per te è molto importante non solo a livello professionale…

La musica è fondamentale, anche durante il mio percorso di studi universitari è stata sempre di grande aiuto e supporto, non mi ha mai abbandonato. Dal 2007 svolgo la professione di odontoiatra e in contemporanea porto avanti la mia attività nel mondo della musica come musicista, e come CEO di Ondesonore Records, etichetta discografica, sempre alla ricerca di nuovi talenti. La musica per me è vita.