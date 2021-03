Francavilla, apertura centro di aggregazione giovanile: istanze al via

FRANCAVILLA AL MARE – Con Determina Dirigenziale n. 435 del 26.03.2021 è stato approvato l’avviso di manifestazioni di interesse rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni che abitano la comunità locale, per l’acquisizione di idee in merito alla realizzazione di un laboratorio partecipato per l’apertura di un centro di aggregazione giovanile.

Le istanze per la richiesta di contributo, redatte in carta semplice come da modello “Allegato A” all’ Avviso, dovranno pervenire al Comune di Francavilla al Mare, corredate dai documenti indicati nell’Avviso, entro il termine perentorio ore 14,00 del giorno 23.04.2021 a mezzo di:

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico,

raccomandata A/R

PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it

Per informazioni e/o supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Francavilla al Mare 085 4920300/200