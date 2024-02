Francavilla al Mare, arrestato 25enne per possesso di droga

I carabinieri hanno trovato a bordo dell’auto su cui viaggiava hashish e nella tasca della sua giacca cocaina e 900 euro in contanti

FRANCAVILLA AL MARE – I Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare, nella serata di lunedì 5 febbraio, hanno arrestato un venticinquenne di Pescara, nella zona di contrada Pretaro, Secondo indiscrezioni il giovane sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti mentre si trovava in automobile in compagnia della convivente e di un amico.

A insospettire i militari e a convincerli a fermare la vettura sarebbe stato il tentativo del conducente del mezzo di avvicinarsi il più possibile all’automobile che lo precedeva per evitare, così, di essere fermato.

I carabinieri, nel corso della perquisizione, rinvenuto un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi. Nella tasca della giacca del venticinquenne sarebbero stati trovati anche cocaina e 900 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per il giovane é scattato l’arresto in flagranza di reato; ora si trova ai domiciliari.