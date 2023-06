“Frammenti d’amor perduti”, saggio finale degli allievi dell’Atelier Espace

PESCARA – Tempo di saggi al Florian Espace! Questa settimana che ha visto andare in scena i giovani attori dei laboratori di Teatrando, rivolti ai bambini e ai ragazzi di età scolare, dalle materne alle superiori, diretti da Emanuela D’agostino in collaborazione con Zulima Memba, si conclude con il saggio finale dell’ Atelier Espace, laboratorio teatrale rivolto ai “grandi”, diretto da Umberto Marchesani. Sabato 10 e domenica 11 giugno alle ore 20.45 in “Frammenti d’amor perduti”, si cimenteranno con William Shakespeare gli allievi “adulti” (dai 18 ai 40 anni) dei corsi teatrali del Florian: Marco Aramini, Alessia Celentano, Barbara Cilli, Maria Elena Crusco, Diana Cupido, Beatrice di Domenica, Flores Flacco, Roberto Grosso, Ludovica Pennacchia, Claudia Scordella, Francesco Scordella, Camilla Spitilli, Tommaso Santagata.

“Alcuni di loro sono alla prima esperienza teatrale, altri avevano già frequentato l’Atelier Espace lo scorso anno – dice Umberto Marchesani che ha condotto il corso e che firma la regia del saggio di chiusura -, ma dopo le interruzioni forzate del lockdown questo è il primo anno che possa dirsi completo. Ed è una gioia perché attraverso le tecniche che qui affrontiamo come l’uso della voce, elementi di dizione, il corpo, nella sua gestualità e nello stare nello spazio scenico, le improvvisazioni e infine l’interpretazione dei testi, vediamo fiorire la personalità dei partecipanti, in alcuni casi con cambiamenti eclatanti! Questa è la soddisfazione più grande”.

“Frammenti d’amor perduti” si compone di scene tratte da Shakespeare intorno all’amore, nelle sue declinazioni diverse, da quello romantico di Romeo e Giulietta a quello filiale in Re Lear, a quello impossibilitato di Ofelia e Amleto, alle beffe d’amore delle Allegre Comari di Windsor.

La sala del Florian risuona ancora dell’entusiasmo, le risate gli applausi e la commozione dei genitori dei più giovani allievi, i piccoli attori che si sono misurati con il Malato Immaginario di Molière e il Mago di Oz, dandone una loro personale interpretazione e variazione. Ora largo ai più grandi.

Ingresso 10 euro, ridotto 8.

