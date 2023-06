Pescara – Foggia, le formazioni ufficiali del ritorno playoff 2022/2023

PESCARA – Alle ore 20.30 di giovedì 8 giugno in campo Pescara e Foggia per il match di ritorno della semifinale playoff di Serie C. I due allenatori hanno scelto gli undici che scenderanno in campo all’Adriatico per conquistare l’accesso alla doppia finale del 13 e 18 giugno prossimo contro la vincente di Cesena-Lecco. Si riparte dal 2-2 maturato allo Zaccheria. Zeman nel suo 4-3-3 si affida nuovamente a Cuppone in avanti con Merola e Lescano per un tridente decisamente offensivo. Tra i pali ci sarà D’Aniello mentre in difesa coppia centrale con Brosco e Boban mentre gli esterni saranno Cancellotti e Gozzi. Nei trio di centrocampo troviamo Aloi con Rafia e Kraja. Arbitro della partita è Marco Monaldi della sezione di Macerata che si trova alla 5° direzione in Serie C. Sarà coadiuvato da Giorgio Lazzaroni della sezione di Udine e Stefano Galimberti della sezione di Seregno. Quarto uomo: Mario Perri della sezione di Roma 1.

CRONACA DIRETTA DI PESCARA-FOGGIA

Formazioni ufficiali

PESCARA: 31 D’Aniello, 8 Aloi, 10 Lescano, 13 Brosco, 17 Rafia, 18 Boben, 20 Kraja, 27 Cuppone, 29 Cancellotti, 30 Merola, 32 Gozzi. A disposizione: 1 Sommariva, 22 Plizzari, 2 Milani, 3 Crescenzi, 5 Palmiero, 6 Gyabuaa, 7 Kolaj, 9 Vergani, 11 Delle Monache, 19 Mora, 21 Desogus, 23 Pellacani, 24 Mesik, 28 Ingrosso, 88 Germinario. Allenatore: Zdenek Zeman

FOGGIA: 22 Domingo, 3 Rizzo, 6 Di Pasquale, 7 Schenetti, 9 Ogunseye, 10 Peralta, 21 Leo, 25 Petermann, 26 Frigerio, 27 Bjarkason, 32 Costa. A disposizione: 1 Raccichini, 2 Garattoni, 5 Vacca, 31 Markic, 4ª4 Iacoponi, 77 Odjer, 91 Capogna, 98 Rutjens. Allenatore: Delio Rossi