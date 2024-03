Fotovoltaico, Abruzzo nella top 5 delle Regioni più virtuose d’Italia

Una Regione è più o meno virtuosa a seconda del rapporto tra produzione da fotovoltaico reale e produzione da fotovoltaico attesa

REGIONE – Che l’Abruzzo sia una regione attenta all’ambiente e alle energie alternative, è sotto gli occhi di tutti. A conferma del grande impegno profuso in tal senso, arriva una ricerca di ACEPER (Associazione dei Consumatori e Produttori di Energie Rinnovabili), l’associazione che riunisce 10.000 impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, pari ad oltre 7.000 associati per una potenza installata complessiva che supera i 2 GWp, secondo cui l’Abruzzo è nella top 5 delle regioni più virtuose d’Italia per lo sviluppo del settore fotovoltaico. Lo studio è stato effettuato su un campione molto vasto di 11.191 impianti fotovoltaici (più del doppio rispetto al 2022) dislocati in 18 regioni italiane. Una regione è più o meno virtuosa a seconda del rapporto tra produzione da fotovoltaico reale e produzione da fotovoltaico attesa, dove la produzione attesa è quella stimata secondo lo strumento ufficiale di misurazione PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), ovvero il programma che permette di effettuare un calcolo effettivo della produzione dell’impianto, anche relativa ai prossimi anni, tenendo conto di variabili quali la località di installazione, il mese di interesse, l’inclinazione e l’orientamento.

Ma veniamo alla top 5 secondo ACEPER. In testa la Valle d’Aosta come regione più virtuosa con 1.086.222,80 KWh (chilowattora) prodotti realmente e una produzione attesa, secondo misurazione PVGIS, pari a 1.162.491,50 KWh, con un rapporto quindi tra produzione reale e produzione attesa del 93%. Secondo gradino del podio per il sorprendente Molise con 4.498.999,53 KWh prodotti e 5.344.063,07 KWh attesi (rapporto dell’84%), che precede la Liguria, terza con 5.481.254,81 KWh prodotti e 6.586.397,98 KWh attesi (rapporto dell’83%). Troviamo poi tre regioni con il rapporto all’82%: l’Abruzzo, con 30.581.257,19 KWh prodotti e 37.082.062,11 attesi; il Piemonte, che con 147.437.862,00 KWh prodotti e 180.395225,59 KWh attesi è decisamente in testa nella quantità di KWh prodotti da fotovoltaico; il Friuli Venezia Giulia, con 6.908.116,42 KWh prodotti e 8.472.094,82 KWh attesi. Seguono, col rapporto dell’81%: le Marche, con 32.866.763,07 KWh prodotti e 40.330.763,67 KWh attesi, e la Lombardia, seconda in classifica per la produzione da fotovoltaico con 91.734.079,35 KWh prodotti e 113.503.083,68 KWh attesi.

Quindi per la regione abruzzese un rapporto dell’82%, dato sicuramente migliorabile ma che ha poco da invidiare a chi lo precede.