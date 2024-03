Dolcilandia, il salotto del Cioccolato a Pescara: programma 2024

Presentato l’evento in programma dall’8 al 10 marzo in piazza della Rinascita a Pescara, l’intervista a Paolo Recchia e Tommaso Rutolo

PESCARA – Torna anche nel 2024 a Pescara, nella centralissima piazza della Rinascita, “Dolcilandia: il salotto del Cioccolato”, la grande Fiera del cioccolato artigianale patrocinata e sostenuta dall’Amministrazione comunale di Pescara. La rassegna è stata presentata qusta mattina a Palazzo di città nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte il sindaco Carlo Masci, Tommaso Rutolo presidente Aniac, Nunzio Di Paolo presidente FIB( Federazione Italiana Barman), Roberto Di Francesco Maestro Cioccolatiere dal Venezuela, e Paolo Recchia, responsabile Aniac Eventi.

“Dolcilandia – ha detto il primo cittadino – anche se ha una storia giovane è e dovrà essere un appuntamento fisso della nostra programmazione. Questo non solo per la grande professionalità e per l’arte che i maestri dimostrano realizzando vere e proprie opere che sono frutto dell’ingegno e della sapienza artigianale, ma anche perché questa è l’occasione per avvicinare i ragazzi a un settore che può anche diventare una prospettiva per loro. Sono certo, come del resto è avvenuto lo scorso anno, che gli espositori e i perfomers avranno un grande successo, animando oltretutto il centro cittadino”. L’evento più dolce dell’anno andrà in scena nel capoluogo abruzzese dal 8 marzo al 10 marzo 2024 in Piazza della Rinascita, con orari dalle 10 alle 22 e con protagonisti assoluti cioccolato, assaggi e novità. Un’inaugurazione con accenni di gusto dedicati alla giornata della Donna. Ma già dal 7 Marzo alle ore 11:00, presso l’Istituto Alberghiero e Turistico F. De Cecco, si darà inizio al programma con l’anteprima rappresentata dalla tavola rotonda organizzata dalla scuola e dal tema La Giornata del Gusto Arte del Cioccolato dalla formazione … alla produzione.

“Una festa – ha detto Tommaso Rutolo presidente Aniac – che rappresenta un momento per celebrare quello che i Maya definivano “Il cibo degli dei” ma anche e soprattutto per promuovere le imprese, affermare la qualità del loro lavoro e quindi il nostro territorio. Un’attenzione che è alla base di questa iniziativa, che rinnoviamo anche quest’anno coniugando elementi diversi, eventi speciali, degustazioni e appuntamenti golosi che mescoleranno cultura, sapori e divertimento all’interno di un’ampia struttura che ospiterà i selezionatissimi espositori”.

Nel corso della manifestazione sarà possibile visitare la 1^ Fabbrica Culturale del Cioccolato Itinerante in Europa : i laboratori curati dai Maestri Cioccolatieri, aperti a tutti, illustreranno la storia, la tecnologia produttiva, il profilo sensoriale e la lavorazione del cacao. Ingresso libero.

Il centro di Pescara dal 8 marzo al 10 marzo 2024 si trasformerà quindi in “Dolcilandia: il salotto del cioccolato”, fiera certamente dedicata ai dolci e al cioccolato ma con molti eventi collaterali dedicati alla presentazione dell’arte cioccolatiera, nel corso dei quali i Maestri cioccolatieri illustreranno ai visitatori il procedimento per la preparazione e faranno conoscere meglio e apprezzare i loro prodotti di alta qualità.

La dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero e Turistico F. De Cecco, Alessandra Di Pietro, ha rimarcato: “l’importanza del cioccolato per la nostra gastronomia. Come scuola siamo molto attenti al mondo della produzione che rappresenta un contesto fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi, tanto è vero che nella nostra scuola disponiamo di tutta la strumentazione necessaria per la creazione del cioccolato e nell’offerta formativa è ben presente un corso per Maestri Pasticceri. Il cioccolato rientra a pieno titolo in questa visione formativa che sviluppiamo nella nostra Officina del gusto. Nell’edizione di quest’anno di Dolcilandia riaffermeremo l’importanza di dar vita a una filiera produttivo-formativa che tuteli l’importanza di questa tradizione. E lo faremo anche utilizzando gli ingredienti del cioccolato, come il cacao, per elaborare piatti che pur partendo dal salato saranno di grande raffinatezza”.



Nei tre giorni di manifestazione – come si accennava – si alterneranno all’interno della struttura maestri cioccolatieri che daranno vita a golosi Show Cooking preparando dolci e prodotti al cioccolato. Inoltre, nella Ciokoschool, svolgeranno attività didattica per i bambini e gli alunni delle scuole.

La manifestazione, che tradizionalmente si propone di dare risalto alla preparazione artigianale dei dolci e dei prodotti al cioccolato, potrà contare anche in questa edizione sulla presenza di Laboratori Choco Lab e Choco Play, degustazioni, corsi, presentazioni di libri, convegni e incontri con gli esperti del settore, puntando l’attenzione sulla qualità delle materie prime utilizzate.

L’istituto F. De Cecco curerà uno show-cooking specifico con Ilario Di Nicola, Docente di Enogastronomia, e con gli Studenti del settore Cucina. Degustazioni e abbinamento vini saranno a cura di Vincenzo Ambrosini, Docente di Sala.

Gli chef Jacopo Giannuzzi e Lorenzo Leva, dell’Associazione Cuochi della provincia di Pescara, prepareranno delle ricette a base di cioccolato. Uno show-cooking dal sapore internazionale vedrà protagonista il Master Pastry chef Federico Anzellotti che coinvolgerà tutti i presenti con l’evoluzione del cioccolato dal cibo degli Dei al cibo dei golosi.

Presente nelle tre giornate di festa del cioccolato la FIB Abruzzo e Molise (Federazione Italiana Barman) con cocktail e abbinamenti del cioccolato con distillati, liquori, vermouth e birra.

Uno dei momenti più importanti ed emozionanti della manifestazione sarà la presentazione a Pescara del progetto “SpecialMente Barman”. Il progetto “SpecialMente Barman” dedicato a “ragazzi speciali” è un progetto di inclusione legato al mondo del lavoro, un percorso importante portato avanti da anni dalla Federazione Italiana Barman che tiene molto a questa tematica.

“Vogliamo ogni anno lasciare un segno della vitalità del settore della cioccolateria – ha detto Paolo Recchia, responsabile Aniac Eventi – Quest’anno segnalo, oltre alle performances dell’Istituto Alberghiero, quella della FIB Abruzzo e Molise, che presenteranno cocktail e abbinamenti del cioccolato con distillati, liquori, vermouth e birra”.

I cioccolatieri presenti a Pescara provengono infatti da varie regioni e così, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso tutte le declinazioni del cioccolato. Spazio quindi a praline, cremini, tartufi, ganasce di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, pasta di mandorle, sfogliatelle e pasticceria napoletana, strudel, crepes con creme spalmabili, Cioccolato di Modica IGP e chi più ne ha più ne metta.

PROGRAMMA

Venerdì 8 marzo

ore 11-12.30

Laboratorio didattico a cura di Fausto Ercolani de “L’Artigiano Perugino”

dalle ore 16.30

Inaugurazione ufficiale con cocktail di benvenuto e degustazione cocktail dedicato alle donne di Nunzio di Paolo. A seguire “L’arte bianca incontra il cioccolato” e “Show-cooking”.

ore 17.30 (su prenotazione)

“Dalle fave di cacao al cioccolato liquido” – masterclass

Sabato 9 marzo

ore 10

Laboratorio didattico a cura di Fausto Ercolani de “L’Artigiano Perugino”

ore 11 (su prenotazione)

“Non solo rum”

ore 17

Showcooking a cura di Prof. Nicola Petrongolo

Domenica 10 marzo

dalle ore 11 alle 14

Show chef-Show cooking

dalle ore 14 alle ore 16

Show cooking su “L’evoluzione del cioccolato dal cibo degli Dei al cibo dei golosi”

ore 16

Presentazione progetto “SpecialMente Barman”

dalle ore 17 alle ore 18.30

Show cooking

ore 19.30

premiazione maestri cioccolatieri e dei partecipanti, chiusura padiglione eventi