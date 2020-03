Fossacesia, in videoconferenza le riunioni di Giunta e Consiglio Comunale

FOSSACESIA – Le riunioni del Consiglio della Giunta e delle Commissioni comunali di Fossacesia si svolgeranno in videoconferenza. Lo ha deciso con una apposita ordinanza il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio .

“Si tratta di una misura necessaria in questo momento di emergenza per garantire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione amministrativa del nostro Comune con precauzioni idonee a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. Si tratta di una modalità di lavoro online che sarà adottata fin quando non sarà terminata l’emergenza Coronavirus”.