Fossacesia, successo di partecipazione per la Festa della 22esima Bandiera Blu

L’evento che si è tenuto nell’area monumentale dell’Abbazia di San Giovanni in Venere per festeggiare il vessillo assegnato dalla FEE

FOSSACESIA – “Attraverso i brani di un poeta della canzone italiana come Franco Battiato abbiamo voluto offrire a quanti hanno scelto di trascorrere le loro vacanze qui a Fossacesia un momento unico per regalare loro emozioni e riservare uno spazio particolare alla Festa della nostra ventiduesima Bandiera Blu. È stata una serata sentita e partecipata, così come abbiamo immaginato, per dedicarla nel migliore dei modi a Giuseppe Calabrese, il sindaco delle Isole Tremiti, deceduto improvvisamente proprio nel giorno in cui era a Roma per ritirare la Bandiera Blu per la sua località”.

Sono le considerazioni del sindaco, Enrico Di Giusppantonio, a conclusione dell’evento che si è tenuto nell’area monumentale di San Giovanni in Venere, per festeggiare il vessillo che viene assegnato annualmente dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Alla manifestazione, presenti gli assessori Maria Angela Galante, Maura Sgrignuoli, Danilo Petragnani e Umberto Petrosemolo e tanta gente, tra cittadini di Fossacesia e turisti.

“La Bandiera Blu si ottiene in base a determinati criteri che riguardano i servizi, la capacità ricettiva, l’ambiente, la gestione sostenibile del territorio – ha ricordato il sindaco -. Tutti aspetti che anno dopo anno vengono riscontrati, valutati per poter raggiungere gli standard che permettono di fregiarsi dello speciale vessillo. Per arrivare ad ottenerlo per 22 volte consecutive, il cammino è stato lungo, ha preteso grande impegno dell’Amministrazione Comunale e il coinvolgimento di tutti i cittadini. Per questi motivi, era giusto festeggiare nel miglior modo possibile”.