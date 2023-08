Fossacesia, il Sindaco chiede il rispetto degli orari di diffusione della musica all’aperto

L’invito di Di Giuseppantonio é rivolto ai titolari delle attività presenti sul Lungomare affinché la musica non diventi oggetto di disturbo

FOSSACESIA – ”La musica come motivo di sottofondo, di divertimento e di intrattenimento all’aperto non può diventare oggetto di disturbo. Per questa ragione invito tutti i gestori dei locali di Fossacesia a rispettare gli orari di diffusione della musica all’aperto, previsti nell’ordinanza sindacale”.

È il richiamo del sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, rivolto ai titolari delle attività presenti in particolare sul Lungomare della Marina, che tra l’altro, hanno sempre dimostrato grande disponibilità a collaborare e rispettare le disposizioni in vigore.

“La cosiddetta movida è diventata negli anni una costante. Tantissimi giovani si ritrovano a Fossacesia per trascorrere ore di divertimento e di leggerezza – aggiunge Di Giuseppantonio -. Tutto avviene tra l’altro in sicurezza, grazie all’intenso servizio di controllo e presenza delle Forze dell’Ordine, a cui va il mio personale ringraziamento per il grande lavoro che svolgono. Invito di nuovo tutti a non mettersi alla guida in stato di ebbrezza. Comunque, rivolgo un grazie anche a tutti coloro, soprattutto giovani, che scelgono Fossacesia per trascorrere ore di divertimento e di amicizia”.