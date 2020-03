Fossacesia si illumina col Tricolore

Dalle 20 alle 22 di lunedì 16 marzo la facciata della scuola elementare in Piazza Fantini, a Fossacesia, é stata illuminata col Tricolore

FOSSACESIA (CH) – Fossacesia si tinge con il tricolore. Nella serata di lunedì 16 marzo, l’Amministrazione Comunale, dalle ore 20.00 alle ore 22.00 ha illuminato con il tricolore, la facciata della scuola elementare, in Piazza Fantini. Un semplice gesto che però vuole rappresentare l’amore per il nostro Paese, la forza che ci deve accompagnare nell’affrontare questo terribile periodo, l’unione che deve caratterizzare il nostro agire nel rispettare le regole.

Le immagini sono state pubblicate sullla pagine ufficiale Facebook del Comune di Fossacesia per permettere a tutti, vigendo la regola di non uscire di casa se non per stretta necessità, di ammirare l’opera, realizzata, a titolo gratuito, da C.F. Sound di Franco Caporale.

Foto tratta dalla pagina ufficiale Comune di Fossacesia