FOSSACESIA – Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha inviato una richiesta al Direttore della filiale della provincia di Chieti di Poste Italiane per chiedere di nuovo il potenziamento dell’Ufficio postale di Via Marina, a Fossacesia centro. Nella sua lettera, il Sindaco Di Giuseppantonio fa presente che la domanda scaturisce dalle continue lamentele da parte dei cittadini a causa delle file che si formano all’esterno dei locali.

“Gli utenti sono costretti a stazionare fuori dall’ufficio, affrontando qualunque condizione atmosferica. Tra l’altro, mi è stato comunicato che nei giorni 13 e 20 agosto, l’ufficio osserverà due giornate di chiusura stagionale, che avranno come conseguenza un aumento della presenza di utenti in altre date. Le ricordo – afferma il Sindaco Di Giuseppantonio a sostegno della sua richiesta- che in occasione della chiusura dell’Ufficio di località Marina, Poste Italiane si impegnò ad aumentare il personale della filiale di Fossacesia centro e, inoltre, fu annunciato che si sarebbe provveduto a tenere aperto quell’ufficio anche per due pomeriggi a settimana. Tutto ciò non si è verificato nonostante Fossacesia, località turistica, per la sua collocazione geografica, sia al centro di un vasto e popoloso territorio. Durante il periodo estivo – conclude il Sindaco Di Giuseppantonio -, inoltre, per la presenza di seconde case, la città vede quintuplicare la popolazione”.

Inoltre, il sindaco fa notare nella lettera al direttore che l’ ufficio delle Poste nel centro città è situato su via Marina (sulla Provinciale ex statale 524 Lanciano/Statale Adriatica 16 Marina di Fossacesia) una strada particolarmente trafficata durante tutto l’anno e che favorisce anche a chi è di passaggio di poter usufruire all’occorrenza dei servizi dell’Ufficio in questione.