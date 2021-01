Fossacesia, nuovo loculi al cimitero di Villa Scorciosa

FOSSACESIA – Sono stati affidati i lavori per la realizzazione di nuovi loculi al cimitero della frazione Villa Scorciosa di Fossacesia. “Abbiamo reso noto anche attraverso il sito istituzionale del Comune (fossacesia.gov) un avviso pubblico rivolto a portatori di interesse e alla scadenza del bando, che era fissato per il 21 agosto scorso, hanno risposto diversi cittadini, che hanno avanzato la richiesta di nuovi spazi cimiteriali a Villa Scorciosa – precisano il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani -. Alcuni dei loculi che andranno a realizzarsi saranno assegnati a chi ne ha fatto richiesta, tenendo conto anche della lista di attesa secondo la graduatoria per le concessioni, altri rimarranno a disposizione per poterne disporre in caso di consegna immediata”.

Per la realizzazione dei nuovi loculi è stata individuata un’area accostata al muro di cinta sul lato sud nella parte antica del cimitero, nella quale sarà possibile realizzare un blocco da 16 loculi disposti su quattro file, mentre nella parte nuova è stata individuata la possibilità di realizzare una sopraelevazione del blocco loculi per ricavare ulteriori due loculi di tipo trasversale.

“Nell’impegno di spesa – precisano il Sindaco Di Giuseppantonio e l’Assessore Petragnani – sono previsti anche ulteriori lavori di sistemazione dell’area cimiteriale consistenti nella realizzazione di rampe in cemento antiscivolo per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di un ulteriore fontanile come punto di prelievo dell’acqua al fine di rendere più funzionale la parte antica oggetto dell’intervento”.

I 18 nuovi loculi saranno dati in concessione secondo i seguenti prezzi: nella I, II o III fila a 1.900€, mentre dalla IV a salire a 1.500€.