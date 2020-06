Fossacesia, nuovo campo sportivo “Granata”: verso la gara d’appalto

Di Giuseppantonio: “L’iter ha ripreso il suo percorso dopo il lookdown e siamo certi che potremo presto vedere aperto il cantiere per arricchire la nostra città con una struttura sportiva moderna, accogliente e sicura”

FOSSACESIA – Riunione in Comune per il campo sportivo “Vincenzo Granata”, situato lungo il Viale San Giovanni, alla quale hanno partecipato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, l’assessore allo Sport Maura Sgrignuoli ed i tecnici. Si procede a grandi passi per giungere in tempi brevi a indire la gara d’appalto per affidare i lavori programmati per il campo sportivo. Prevista, tra l’altro, l’erba sintetica. Il percorso per avviare gli interventi progettati, ha infatti subito un rallentamento sulla tabella di marcia a causa della pandemia. Il procedimento esecutivo per il nuovo impianto sportivo, che ha ottenuto un finanziamento di 760mila euro dal Credito Sportivo, è stato già consegnato e s’attende ora che giunga negli uffici comunali competenti l’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Regione Abruzzo.

“Si tratta di passaggi tecnici propedeutici per poter poi fissare la gara per l’affidamento dei lavori – sottolinea il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. L’iter ha ripreso il suo percorso dopo il lookdown e siamo certi che potremo presto vedere aperto il cantiere per arricchire la nostra città con una struttura sportiva moderna, accogliente e sicura. Ho personalmente sollecitato tutti gli enti interessati per i pareri previsti dalle norme di legge”.

Per l’Assessore allo Sport, Maura Sgrignuoli, il nuovo Granata: “oggi entra di diritto a far parte delle opportunità che favoriranno la ripresa delle attività e dei rapporti sociali nella nostra città dopo la pandemia. Offriremo, tra l’altro, l’occasione per portare avanti i progetti delle nostre associazioni sportive, programmi che puntano soprattutto alla crescita calcistica di Fossacesia e rivolti soprattutto ai giovani. Il lavoro svolto per la ristrutturazione del campo – aggiunge l’assessore Sgrignuoli – è il frutto di un gioco di squadra, che ha visto impegnate la precedente e l’attuale amministrazione comunale, guidate dal nostro sindaco Di Giuseppantonio.Sono convinta che quanto profuso negli anni raggiungerà presto il risultato che ci si è prefissi”.