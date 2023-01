Fossacesia, nuovi luci a tecnologia LED per il centro e strada per Lanciano

FOSSACESIA – Sono iniziati i lavori per la sostituzione di fari con tecnologia LED a Fossacesia centro. Gli interventi, per l’efficientamento energetico, sono in via di esecuzione da parte della Elettro 2000 di Fossacesia e riguardano anche la sostituzione della linea elettrica di illuminazione della scuola Primaria in Piazza Alessandro Fantini e per la stazione dei Carabinieri. Avviata anche, dalla ditta D&D di Toricella Peligna, la sostituzione con il led di tutte le lampade lungo la strada che collega Lanciano, dall’ ingresso di Fossacesia.

“Stiamo mettendo in campo il piano di risparmio energetico deciso dalla Giunta Comunale nel novembre scorso – sottolinea il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio –. Sono iniziati i lavori, con fondi del PNRR, che attraverso il relamping ci consentirà di sostituire le lampade tradizionali con quelle a LED sulla ex SS 524 Lanciano-Fossacesia. La conversione doveva essere avviata qualche settimana fa ma ha subito dei rallentamenti a causa del reperimento dei materiali.

“Con queste soluzioni saremo in grado di ridurre i consumi e migliorare la resa ed il comfort luminoso. Stiamo valutando con il sindaco alcune proposte per sostituire l’intera illuminazione della città – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani – tenendo ovviamente conto dei costi da affrontare”.

Il sindaco Di Giuseppantonio aggiunge: “Avviati anche gli interventi sugli impianti presenti in Piazza Alessandro Fantini, in Via Marina e lungo la Provinciale per Lanciano, da parte della ditta D&D di Torricella Peligna. E’ previsto il prolungamento dell’illuminazione fino all’altezza della stazione di servizio dell’Agip. Abbiamo iniziato alcuni anni fa la parziale modifica del sistema di illuminazione sostituendo le lampade sulla SS16 Adriatica Nord. Lì un fulmine aveva messo fuori causa una linea e grazie al premio assicurativo di circa 20mila euro, che ho fatto di recuperare dal Comune, i fari tradizionali sono stati cambiati con quelli a LED”.

Foto di repertorio