Fossacesia, laboratori creativi e presentazione del libro il 27 dicembre

FOSSACESIA – Domani 27 dicembre a Fossacesia due eventi interessanti: i Folletti di Santa Claus e presentazione di un libro, scritto da un giovane autore. Dalle ore 16,30 nel Parco Bucciante con la vera storia dei folletti di Babbo Natale, che sono i preziosi aiutanti per Santa Claus. Durante la serata, per i bambini laboratori creativi che animeranno lo spettacolo organizzato dal Comune. Nel Parco dei Priori a San San Giovanni in Venere, alle ore 18, presentazione del libro dell’ editrice Carabba, scritto da Fabiano Di Campli: I miei occhi mi lasciano partire. Dialogherà con l’autore Francesca Caraceni. Intervento musicale con i Zeropunto. Patrocinio del Comune.

