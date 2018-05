Fossacesia: intitolato ad Aldo Moro il Parco Pubblico del Viale di San Giovanni in Venere

FOSSACESIA (CH) – La Giunta Comunale di Fossacesia si è riunita ieri per onorare la memoria di Aldo Moro deliberando di intitolare in favore di uno dei più grandi statisti italiani il Parco Pubblico ubicato all’inizio di Viale San Giovanni in Venere e questo proprio nel giorno in cui ricorre il 40esimo anniversario della sua morte. Ad annunciarlo è il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, al termine dell’assise.

“Abbiamo deciso di intitolare il Parco Pubblico ubicato all’inizio di Viale di San Giovanni in Venere in onore di Aldo Moro – dichiara Enrico Di Giuseppantonio, Sindaco di Fossacesia – e questo non solo perché oggi ricorre l’anniversario della sua morte, ma perché questa occasione è utile per far riflettere tutti noi sul suo profilo umano e sul suo pensiero politico che si adatterebbero perfettamente anche ai nostri tempi e che dovrebbero essere presi da esempio da molti di noi”. Statista di elevato valore, Aldo Moro è stato uno dei politici italiani più amati, il cui agire fu sempre proteso all’impegno per ampliare le basi politiche, sociali e parlamentari della democrazia italiana, attraverso la volontà di creare intese che portassero alla crescita dell’Italia e questo in un periodo storico fra i più difficili per il Paese, dilaniato dal terrorismo. Segretario e Presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, più volte Ministro, cinque volte Presidente del Consiglio dei Ministri, Aldo Moro fu rapito il 16 Marzo del 1978 e ucciso il 9 maggio successivo dalle Brigate Rosse. Questo evento cambiò profondamente le sorti dell’Italia che da allora conserva il ricordo di questa tragica pagina della nostra storia. “L’intitolazione del Parco Pubblico di San Giovanni in Venere vuole essere un invito alla riflessione, soprattutto per i giovani, sull’importanza dei valori della democrazia, della libertà, della legalità, come imprescindibili per la crescita della società civile, valori base delle idee da lui concepite di democrazia matura, dell’alternanza e della vicendevole riconoscimento tra gli opposti schieramenti politici, attraverso il dialogo, la collaborazione ed il rispetto reciproco”.

Queste le motivazioni espresse nella Deliberazione approvata ieri dalla Giunta Comunale di Fossacesia a significare le ragioni per le quali è stato scelto di intitolare il Parco Pubblico in onore del grande statista. “Aldo Moro era innanzitutto un uomo perbene, che ho avuto l’onore di conoscere e i cui insegnamenti hanno rappresentato per me le orme su cui intraprendere il mio cammino politico – commenta Enrico Di Giuseppantonio – Egli ha fatto della politica realmente la sua ragione di vita, ha creduto con tutte le sue forze di poter costruire un Paese giusto, libero, in grado di guardare al futuro e di crescere, ha mostrato uno spirito di servizio nei confronti delle Istituzioni encomiabile e tutto questo lo ha fatto con garbo, secondo una politica fatta di ascolto e non purtroppo, come accade oggi, di una politica fatta di prepotenza, di toni alti, spesso offensivi, di parole urlate all’avversario politico senza la minima volontà e spesso capacità di saper trovare soluzioni utili per la crescita del nostro Paese. La politica di oggi dovrebbe far memoria di quelli che furono i grandi statisti di un tempo e questo perché, oramai, non c’è più tempo da perdere: il Paese ha bisogno di andare avanti, ha bisogno di tornare ad avere fiducia in se stesso, ha bisogno di uomini che concretamente e onestamente lavorino a servizio degli altri e non per assecondare i propri interessi personali”. Entro l’estate l’Amministrazione Comunale di Fossacesia organizzerà una cerimonia per l’apposizione della targa presso il Parco Pubblico di Viale San Giovanni in Venere.